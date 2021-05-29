19 любопытных фото, которые без нудных предисловий ответят на вопрос «Что будет, если?..»

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит ваша раковина под ультрафиолетом или 3D-модель сердца, которую можно даже подержать в руках? А может, видели клубнику, у которой прямо внутри проросли семена, или длиннющий корень одуванчика? И казалось бы, на снимках не должно быть ничего сверхъестественного, ведь большинство этих объектов окружает нас каждый день. Но именно такие фото показывают обыденность с неожиданной стороны.

Мы в AdMe.ru считаем, что кадры, которые без занудства отвечают на вопрос «Что будет, если...?», заслуживают того, чтобы их увидели как можно больше людей.

«Вот зачем я купил UV-фонарь? Теперь придется вечно убирать...»

«Покрасила пельмени краской для пасхальных яиц»

«Вчерашний тертый чеснок превратился в это. Говорят, это нормально, но мне как-то страшно»

Иногда семена внутри клубники прорастают

«Разница в цвете кожи у меня и у моего близнеца. Он часто выходит на улицу, а я нет»

«Сделал 3D-модель сердца знакомой в реальном размере»

Так выглядит выкопанный целиком корень одуванчика

Песок на этом пляже содержит железо, поэтому он примагнитился к смартфону вот так

«Чешуя на лапке моей ящерицы крупным планом»

Луч солнца из окна сформировался в радугу, которая разделилась пополам у ножки стула

Из-за тени от забора снег не растаял

«Достала медную пластинку из банки с запасом электролита, а там кристалл купороса вырос»

Татуировка под макрообъективом

Кусок стены, который отшлифовало море

Этот стикер 15 лет висел на стене под прямыми солнечными лучами

Вот что получится, если собака заснет под дождем

30-граммовые слитки алюминия, титана, меди, никеля, серебра, золота в сравнении

Нижнюю часть ствола срезали, но дереву все же удалось выжить

Вот что будет, если убрать оперативную память из компьютера, пока он включен