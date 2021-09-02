19 любителей растений, которые и сухую ветку заставят зацвести

Даже неприхотливые растения нуждаются в заботе, ведь стоит, к примеру, разок-другой забыть их полить или, наоборот, залить — и все, пиши пропало. Поэтому в магазинах, где за растениями следят надлежащим образом, всякие разные фикусы и калатеи часто выглядят роскошно, а дома начинают вянуть и желтеть. Однако герои нашей статьи не только знают все о нуждах цветов, но даже способны оживить и, казалось бы, безнадежно высохшие веточки и черенки.

Мы в AdMe.ru теперь точно знаем, что не стоит сдаваться, даже если зеленый друг выглядит совсем плохо. Стоит окружить его заботой, и он обязательно воспрянет и оживет.

«Моя мама вытащила эти черенки из мусора и принесла нам с сестрой. Реабилитация прошла великолепно»

Вот что стало с этой гибнущей аралией всего за 4 месяца

«Грустное растение, которое я приобрела на распродаже за $ 1, тогда и сейчас»

«Продавец, у которого я купила монстеру пиннатипартиту, оказался не очень честным: листья у растения все были в солнечных ожогах»

«Пришлось обрезать 3 из 5 листьев. Пару месяца спустя наконец вырос новый, здоровый лист».

Лимонное дерево ожило после суровой зимы. Разница между фото — 2 месяца

«Я и не надеялась, что черенок укоренится, но внезапно он начал расти как ненормальный»

«Тот, кто говорит, что у него нет любимчиков среди растений, лжет либо сам себе, либо вам. Прогресс за 6 месяцев»

«Мой сосед собирался выбросить это растение, но я смогла вернуть его к жизни»

«Я нашла этот маленький черенок около года назад, теперь он растет на моем окне»

«Я уж думала, что алоказия погибла. Обрезала увядшие листья, и через неделю она начала пускать новые»

«Купила его за $ 1 на распродаже, как следует полила, поставила поближе к свету. Он отлично себя чувствует»

«Забрала у своего партнера суккулент в запущенном состоянии, и вот каким он стал 2 месяца спустя. Удивительно, на что способна капелька воды, да?»

«Магическое исцеление. Работники магазина думали, что мой отец совсем с дуба рухнул, раз покупает погибшее растение»

«Муж принес этого бедолагу домой из офиса. Там ему не хватало света, да и воды ему давали редко. Я поставила его на крыльцо и просто регулярно поливала»

«Моя маранта в июле и сейчас. Я ее начеренковала, и после пересадки она выпустила 8 новых листьев»

«Нашла эту увядшую ветку на полу в теплице, и вот что из нее выросло спустя год»

«Мой маленький папоротник до и после того, как я о нем позаботилась. Фотографии сделаны с разницей в месяц»

«Никогда не сдавайтесь. Моя монстера вернулась с того света»

«Спасибо всем, кто посоветовал мне не отказываться от денежного дерева в моей лаборатории!»