19 любимчиков фортуны, которые срывают джекпот там, где другие получают шиш с маслом
Иногда достаточно просто выйти на улицу или зайти в заурядный комиссионный магазин, чтобы фортуна сделала вам подарок. А есть такие везунчики, которым и делать для этого ничего не надо — к ним судьба настолько благосклонна, что только успевай принимать ее презенты.
AdMe.ru извлек из бескрайних пучин интернета фотоистории от людей, к которым в один из дней удача сама пришла в руки. Давайте вместе порадуемся за них.
«Cказала другу отдохнуть от интернета и выйти на улицу. А он реально вышел и вот что нашел в траве. Это просто отвал башки»
«Вид на Дунай и замок XIV века из окна моего отеля в Пассау, Германия»
«Купила хлебобулочные изделия сушеные, открываю, а там... Я, конечно, люблю, чтобы специй побольше было, но чтобы настолько»
«Кажется, на лимонном дереве моей мамы больше лимонов, чем листьев»
«Ржу! Я бросил кофту постирать, не проверив карманы. А там наушники. Сейчас мать приносит их и говорит, что они теперь чистые. А они, блин, действительно чистые, и звук стал лучше»
«Двоюродный брат моей подруги решил остаться на Новый год со своей сестрой»
«В „одноместном“ пакете оказалось 2 печенюшки. Эта мелочь сделала мой день»
«Наступил сейчас на стройке на доску с гвоздями, насквозь тапок проткнули. Но оба между пальцев прошли»
«В эти выходные я выиграла первый приз на ярмарке за свою вышивку крестиком»
«Мои родители празднуют 69-летие со дня свадьбы»
«25 лет назад врачи сказали, что моей жене осталось жить 3 месяца. А она до сих пор жива и окрыляет меня. Сегодня ей исполнилось 60 лет, и ее завтрак — очередное подтверждение ее удачи»
«В моей коробке с 8 кусочками хлеба с чесноком оказалось 9 кусочков»
«Я сорвал шоколадный джекпот»
Когда каждая копейка, потраченная на авокадо, окупилась сполна
«Иду по парку в наушниках домой, никого не трогаю, и тут ощущаю вибрацию по земле, как будто упало что-то тяжелое. Оборачиваюсь, а там...»
«Купил лотерею за $ 2 и выиграл этот набор. Мне повезло впервые»
У этого электрика везения хватит на пятерых
«Моя попытка превратить задний двор в сад полевых цветов целиком оправдалась»
«Откопала эти бриллиантовые серьги в комиссионном магазине. Отнесла их ювелирам, их почистили — и вот сколько они стоят теперь»
$ 6,99 / $ 4 682.
Какие приятные случайности происходили с вами на этой неделе? Бывали ли случаи, когда вам повезло не меньше, чем героям этой подборки?
Фото на превью EPelmesha / Twitter
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