19 доказательств того, что все плохие повара — хорошие юмористы

Не каждому дано готовить блюда, внешний вид которых будет вызывать у окружающих повышенное слюноотделение. Кому-то не хватает опыта, а кому-то — таланта. Хорошо, что сами повара относятся к полученным шедеврам с юмором и нисколько не стесняются показать их всему миру.

Мы в AdMe.ru хотим признать, что в этой подборке есть и круто исполненные экземпляры, но все равно смотреть на них без улыбки невозможно.

1. «Я приготовила для своего 5-летнего сына морковный салат в виде забавной рожицы. Ему почему-то не понравилось»

2. Он прошел через тяжелые испытания

3. «Это приготовил мой друг. Глаза соскользнули со своего места»

«Уточнение: мой друг нанес глазурь сразу после приготовления. Но так как выпечка еще была горячая, глаза соскользнули вниз».

4. «Это была попытка сделать несколько милых лягушек, но все пошло не по плану»

5. «Я испекла торт в виде Джаббы Хатта»

6. «Я испекла торт со своей младшей сестрой. Она хотела, чтобы на нем был фиолетовый смайлик. Теперь я боюсь, что он сожрет меня во сне»

7. «Мой сын хотел торт с Пикачу. Ну... я старалась»

8. Кажется, малыш Йода уже и не малыш, а старик

9. «Я действительно старалась. Но в итоге у меня получилась армия странных инопланетных младенцев»

10. «Племянник хотел торт в виде лизуна из „Охотников за привидениями“»

11. «Я пыталась приготовить симпатичных замороженных банановых призраков»

12. «Моя подруга хотела испечь на свою годовщину милый торт в виде ежика, но у нее получился паук без ножек»

13. «Мы с парнем хотели сделать на Хеллоуин пряничного котика. Кажется, наш вышел даже более жутким»

14. «Я сделал на день рождения дочери моей девушки этих единорожек»

15. «Гомер из моих ночных кошмаров»

16. «Мы с мужем сделали марципановых свинок»

17. «Я попробовала испечь на день рождения моей матери торт с ежом... Получилось то, что получилось»

18. «Первая попытка подруги приготовить безе на тему покемонов»

19. «Пробовала испечь лошадку ко дню рождения сына»