19 крутых вещиц, благодаря которым поход на кухню перестанет быть каторгой. О многих мы даже не слышали

Хотя многие люди готовят в свое удовольствие, а то и в качестве хобби, для большинства из нас поход на кухню ассоциируется с ненавистной рутиной. Вот и приходится искать все новые способы облегчить себе задачу, сэкономить время или же просто сделать процесс приготовления пищи приятнее. Нож с подогревом, гамак для фруктов, чашки с секретом — чего только ни придумают для решения всех этих проблем.

Мы в AdMe.ru узнали, какие кухонные приспособления и аксессуары люди используют для того, чтобы превратить готовку в увлекательное занятие, а не сущее наказание. О некоторых мы даже не слышали, зато теперь внесли в список ближайших покупок.

1. «Обожаю свою масленку, в которой масло всегда остается мягким, чтобы его легко было намазывать»

2. «Есть у меня одна вещица, которой пользуются единицы, хотя она просто незаменима для сваренных всмятку яиц»

3. «Моя чашка защищает усы от намокания»

4. «Только взгляните на этого ангелочка. Он отделяет яичный желток от белка, и я люблю его как сына»

5. «Кухонный ящик моей бабушки оснащен держателем для бумажных полотенец и отверстием, через которое их удобно отматывать»

6. Если вы любите домашние салаты, супы и соусы, эти штучки вам точно пригодятся. Они выжимают сок лимона или лайма

7. У этого ножа для масла внутри имеются специальные термотрубки. Когда вы держите нож, они нагреваются от тепла вашей руки, масло тает, и его становится легче намазывать

8. «Купил в комиссионке этот винтажный молочник, сахарницу и солонку. Жаль, перечница отделилась от стаи»

9. А это солонка и перечница 2-в-1, стоит лишь покрутить в нужную сторону

10. Вот так живешь и не знаешь, что тебе просто необходим гамак для фруктов

11. «Купил себе новую соковыжималку для лимонов»

Лучше избавься от него, пока оно не отложило яйца! © rafily / Reddit

12. «Мы явно недооцениваем ложки для грейпфрута»

13. «Купила эту штуковину в комиссионке, даже не представляя, что это — просто понравилась. А оказалось, что она нужна для отделения зерен кукурузы от початка»

14. «Мой измельчитель для чеснока. Открываете крышку, кладете внутрь зубчики и катаете по столешнице, а лезвия внутри шинкуют их»

15. «Обожаю этого малыша. Лучший подарок, который мне когда-либо делали. Он вспенивает и размешивает кофе»

16. «Унаследовала картофелемялку от своей бабушки, и теперь это моя любимая кухонная утварь»

17. «У моей чашки есть отделение для чайного пакетика»

18. «Если меня спросят, какая моя любимая вещь на кухне, я отвечу, что эта штучка. С ее помощью удобно погружать яйца в кипящую воду и доставать их оттуда»

19. «Измеритель порций спагетти — незаменимая вещь на моей кухне»