19 крутых мам и пап, которые, кажется, познали дзен

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Быть родителем — одна из самых сложных «работ» в мире. Особенно нелегко приходится тем, кто впервые примеряет на себя эту роль. А вот у опытных мам и пап уже существуют свои небольшие лайфхаки по воспитанию. К тому же они знают, когда необходимо проявить строгость, а когда — просто забить на происходящее.