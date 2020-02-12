19 крутых мам и пап, которые, кажется, познали дзен

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Быть родителем — одна из самых сложных «работ» в мире. Особенно нелегко приходится тем, кто впервые примеряет на себя эту роль. А вот у опытных мам и пап уже существуют свои небольшие лайфхаки по воспитанию. К тому же они знают, когда необходимо проявить строгость, а когда — просто забить на происходящее.

AdMe.ru зачитался твитами от гуру родительства, которые умеют сохранять собственные нервы в относительном спокойствии и при этом успевают подмечать детские курьезы.

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А что вы думаете насчет метода мамы из первого твита? Это действенный способ успокоить ребенка или слишком суровый?

Фото на превью maria_helen13 / twitter

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