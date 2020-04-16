19 крутых идей, которые пришли в голову людям из разных уголков мира

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Каждый день в мире генерируются сотни идей самыми разными людьми в разных местах земного шара. Хорошо, что у нас есть интернет, благодаря которому мы можем узнать про крутой дизайн светофоров в Дании, веселые знаки с привидениями в Польше и бабушкотерапию на африканском континенте.

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1. Вместо зеленого человечка в Дании можно встретить викинга

2. В берлинском музее есть версии картин, до которых можно дотронуться

Это позволяет незрячим людям в буквальном смысле прикоснуться к прекрасному.

3. Наклоненная урна на датской велодорожке

Урна приспособлена для комфорта проезжающих велосипедистов: в таком положении удобно бросать мусор в корзину.

4. Забавный предупреждающий знак в старом польском замке

5. Арт-инсталляция у входа в метро в Швеции

6. Островки спокойствия во французских поездах

Разговаривать по телефону в таких зонах не принято. Билеты можно забронировать заранее.

7. Вилка в виде Эйфелевой башни

Столовый прибор из ресторана на одном из этажей Эйфелевой башни в Париже.

9. «Зеленый» отель

В Сингапуре уделяют большое внимание озеленению, а у предприятий есть рекомендуемый процент площади, которая должна быть покрыта зеленью.

10. «Солнечный» постер японского фильма

Картинка японского фильма напечатана с двух сторон бумаги. Таким образом, на свету можно увидеть изображение целиком.

11. Вилка «два в одном» из китайского ресторана

Можно использовать как вилку или, разделив половинки, как китайские палочки для еды.

12. Бесплатные мешки для сортировки мусора в Австрии

Жители австрийских городов пластик сортируют в специальные желтые пакеты. В конце года жильцам раздается 9 мешков. Их доставляют бесплатно и оставляют у двери. К ним прилагается расписание вывоза такого мусора — соответственно, 9 раз в год.

13. Бассейн в отеле в форме штата Техас

14. Знак в новозеландском Вудвилле показывает расстояние до всех городов с тем же названием

15. Ручка в виде багета

Багет — один из главных символов Франции. Здесь выпекают этот длинный и тонкий хлеб с середины XVIII века.

16. Бесплатная упаковка подарков новозеландскими полицейскими на Рождество

17. Этот мост в Германии покрашен в стиле лего

18. Здание в Бахрейне с тремя ветряными турбинами

Между башнями Всемирного торгового центра в Бахрейне установили 3 центробежных ветряных энергогенератора. Они производят до 1 100 мегаватт электроэнергии в год.

19. Бабушкотерапия (Зимбабве)

Директор Африканской инициативы по исследованиям в области психического здоровья Диксон Чибанда придумал подключить бабушек к помощи людям в тяжелой депрессии. Ведь бабушки, как никто другой, умеют слушать. Проект называется «Скамьи дружбы». В рамках него пожилые женщины проходят специальные курсы, после чего проводят свой первый сеанс, во время которого пациенты просто изливают им душу.