19 крутых хитростей, которыми хочется поделиться с друзьями
«Нет такой проблемы, которую нельзя решить». Именно под таким девизом живут герои нашей сегодняшней подборки. Для них нет ничего невозможного. Сломался телефон? Не беда. Простыня сползает с матраса? Считай, вопрос решен. А как справиться с воровством печенек — это вообще отдельный разговор (ищите про это в бонусе).
Мы в AdMe.ru всегда в поисках оригинальных идей из сети, и вот вам 19 новых способов облегчить свою жизнь. Надеемся, что-то из этого поможет именно вам.
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Фото на превью serovolkislife / twitter