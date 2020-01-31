19 крутых хитростей, которыми хочется поделиться с друзьями

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«Нет такой проблемы, которую нельзя решить». Именно под таким девизом живут герои нашей сегодняшней подборки. Для них нет ничего невозможного. Сломался телефон? Не беда. Простыня сползает с матраса? Считай, вопрос решен. А как справиться с воровством печенек — это вообще отдельный разговор (ищите про это в бонусе).

Мы в AdMe.ru всегда в поисках оригинальных идей из сети, и вот вам 19 новых способов облегчить свою жизнь. Надеемся, что-то из этого поможет именно вам.

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«Мы захотели решить вопрос с перерасходом еды, начав писать стирающимся маркером на крышке холодильника названия всех продуктов, что есть в нем на данный момент, чтобы не покупать лишнего»

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А какие хитрости выручают вас по жизни?