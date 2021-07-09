19 креативных людей, чье мышление уже давно не вписывается ни в какие рамки
Есть на свете люди с нестандартным мышлением, которых хлебом не корми — дай что-нибудь вытворить с помощью своей непонятной большинству окружающих логики. При этом именно они частенько находят настолько оригинальные решения бытовых задач, что даже не знаешь: то ли за голову хвататься, то ли аплодировать стоя.
Мы в AdMe.ru обожаем тех, кто умеет мыслить вне шаблонов. И готовы бесконечно наблюдать за их выкрутасами.
«С гордостью представляю вам... Классики»
Что сказать, каждому нужен такой знакомый
«Купила себе обалденную шторку в ванну, которую не одобрил бы бывший»
Вот так непринужденно можно отбросить все лишние вопросы
А так — превратить обычный стул во что-то максимально уютное
«Ради этого я был разбужен в 5 утра!»
«Младшая сестра, понимаете ли, проснулась и сделала то, что ей приснилось. Унитаз, кстати, теперь носит имя — это Филипп».
Было рабочее настроение? А все, а нет его
«Вчера посоветовал сестре нарезать хлеб треугольниками. И вот что я увидел сегодня»
«А вот так у нас сварщики подкололи коллегу»
Мы полностью согласны с тем, что лучший пригласительный — тот, который можно съесть. Да, это колбаса
Когда штрафы сестры по почте приходят тебе и ты знаешь, что нужно делать
А еще креативное семейство точно знает, какие вкусняшки нужны к очередному юбилею
Да и с подарками на 30-летие все понятно
А вот такими могут оказаться тюльпаны от креативного супруга
«Муж поздравил — конфеты и тюльпаны. Оба работаем в техподдержке, так что букет оценила». (Тюльпанами называют подобные разъемы в аудио- и видеотехнике. — Прим. AdMe.ru.)
Но если все эти изобретательства не вызывают восторга, то есть один вариант
«Тебя все бесит? Попробуй мою экспериментальную танцевальную терапию! У меня есть всякие способы для успокоения, и да, я научу тебя тому, как стать менее озлобленным. Фото до/после».
«Сегодня утром нашел кошелек. Внутри были деньги, карты, всякое такое и записка»
«Прям задумался, сколько раз нужно потерять бумажник, чтобы в нем записку оставить?»
Банальный скучный базовый свитер? О нет!
«Вчера приехали в гости родители и привезли от тети посылочку. Ну что за крутота!»
«А у меня вот зачесались руки сделать веселый подарок-прикол. Идею в интернете подсмотрел и решил реализовать»
«Пациентка оставила большой такой подарочный пакет»
«В пакете я увидел стеклянный аквариум без воды, с цветными камушками на дне и небольшими декоративными веточками. Только начал соображать, каких рыбок я запущу в этот аквариум, как взгляд поймал какое-то шевеление... Каково же было мое удивление, когда одна из веточек внезапно ожила, открыв и направив на меня свой чудесный глаз! Как вы уже поняли, это оказался самый что ни на есть настоящий хамелеон! Признаюсь, давно меня вот так вот не удивляли, это был на самом деле ну очень приятно шокирующий сюрприз!»
А вы сталкивались с такими креативными личностями? Как это было?