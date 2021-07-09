19 креативных людей, чье мышление уже давно не вписывается ни в какие рамки

Есть на свете люди с нестандартным мышлением, которых хлебом не корми — дай что-нибудь вытворить с помощью своей непонятной большинству окружающих логики. При этом именно они частенько находят настолько оригинальные решения бытовых задач, что даже не знаешь: то ли за голову хвататься, то ли аплодировать стоя.

Мы в AdMe.ru обожаем тех, кто умеет мыслить вне шаблонов. И готовы бесконечно наблюдать за их выкрутасами.

«С гордостью представляю вам... Классики»

Что сказать, каждому нужен такой знакомый

«Купила себе обалденную шторку в ванну, которую не одобрил бы бывший»

Вот так непринужденно можно отбросить все лишние вопросы

А так — превратить обычный стул во что-то максимально уютное

«Ради этого я был разбужен в 5 утра!»

«Младшая сестра, понимаете ли, проснулась и сделала то, что ей приснилось. Унитаз, кстати, теперь носит имя — это Филипп».

Было рабочее настроение? А все, а нет его

«Вчера посоветовал сестре нарезать хлеб треугольниками. И вот что я увидел сегодня»

«А вот так у нас сварщики подкололи коллегу»

Мы полностью согласны с тем, что лучший пригласительный — тот, который можно съесть. Да, это колбаса

Когда штрафы сестры по почте приходят тебе и ты знаешь, что нужно делать

А еще креативное семейство точно знает, какие вкусняшки нужны к очередному юбилею

Да и с подарками на 30-летие все понятно

А вот такими могут оказаться тюльпаны от креативного супруга

«Муж поздравил — конфеты и тюльпаны. Оба работаем в техподдержке, так что букет оценила». (Тюльпанами называют подобные разъемы в аудио- и видеотехнике. — Прим. AdMe.ru.)

Но если все эти изобретательства не вызывают восторга, то есть один вариант

«Тебя все бесит? Попробуй мою экспериментальную танцевальную терапию! У меня есть всякие способы для успокоения, и да, я научу тебя тому, как стать менее озлобленным. Фото до/после».

«Сегодня утром нашел кошелек. Внутри были деньги, карты, всякое такое и записка»

«Прям задумался, сколько раз нужно потерять бумажник, чтобы в нем записку оставить?»

Банальный скучный базовый свитер? О нет!

«Вчера приехали в гости родители и привезли от тети посылочку. Ну что за крутота!»

«А у меня вот зачесались руки сделать веселый подарок-прикол. Идею в интернете подсмотрел и решил реализовать»

«Пациентка оставила большой такой подарочный пакет»

«В пакете я увидел стеклянный аквариум без воды, с цветными камушками на дне и небольшими декоративными веточками. Только начал соображать, каких рыбок я запущу в этот аквариум, как взгляд поймал какое-то шевеление... Каково же было мое удивление, когда одна из веточек внезапно ожила, открыв и направив на меня свой чудесный глаз! Как вы уже поняли, это оказался самый что ни на есть настоящий хамелеон! ⁣⁣Признаюсь, давно меня вот так вот не удивляли, это был на самом деле ну очень приятно шокирующий сюрприз!»