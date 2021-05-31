19 красавиц не побоялись показать себя с неудачного ракурса. Их искренность подкупает больше, чем идеальные фото

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Многие пользователи социальных сетей публикуют только лучшие фото, безжалостно удаляя из телефона «неудачные» варианты селфи. Но идеальные профили далеки от реальности, ведь мы не всегда выглядим как герои с обложек модных журналов.

Это понимают девушки из новой подборки AdMe.ru. У каждой из них хватило смелости показать свои «проигрышные» ракурсы. А еще в конце статьи вас ждет бонус — снимок парня, который тоже принимает себя любым.

1. «Кажется, я пожалею о публикации второго фото»

2. «Вот что происходит, когда любой мужчина просит меня улыбнуться»

3. «Моему парню не повезло»

4. «Две девушки по цене одной»

5. «Клянусь, на обеих фото я»

6. «Прошу вас, смотрите на меня с нужного ракурса»

7. «До и после того, как у меня появился телефон с портретным режимом»

8. «Даже не знаю, что испытываю, публикуя второе фото: стыд или гордость»

9. «Утреннее фото: ожидание и реальность»

10. «После того как мне написали, что мое лицо недостаточно уродливо, я попробовала еще раз»

11. «У меня для вас кое-что есть»

12. «Во всем виновата бессонница»

13. «Вторую фотографию сделал мой муж»

14. «Я удивляюсь тому, что парни со мной не знакомятся в баре. Но вот как я выгляжу в баре»

15. «А вот и я»

16. После такого как раз говорят: «Ты не похожа на себя на своих фото»

17. «Клянусь, у меня есть парень»

18. «Снова наступили эти дни месяца»

19. «10 утра воскресенья и 10 вечера того же дня»

Бонус: у парней тоже бывают неудачные фото