19 кондитеров-любителей, которые вместе с кремом в торт положили частицу своей души

Торт — это не всегда просто бисквит с кремом на десерт. Иногда он создается для того, чтобы выразить всю гамму чувств к виновнику торжества. Поэтому порой пекарь декорирует торт как произведение искусства. И для этого совершенно необязательно быть опытным мастером с многолетним стажем. Некоторые любители иногда настолько талантливы, что фору дадут и профессиональным кондитерам.

У нас в AdMe.ru аж слюнки потекли, пока мы разглядывали фотографии от героев нашей подборки. И пусть они пекут лишь дома, зато какие шедевры создают.

1. «Я не профессионал, но решила поделиться снимком торта, который сделала для своей мамы. Она пасечница»

2. «Это торт в виде аксолотля для мамы моего парня»

О-о-о, только посмотрите на эти миленькие маленькие ножки. 10 из 10. © LvValo / Reddit

3. «Он неидеальный, но я очень хотела испечь торт на день рождения своему малышу. Поэтому я горжусь собой»

4. «Сделала их для моего племянника»

5. «Я увидела этих маленьких овечек в японской пекарне и захотела сделать таких же»

6. «Этот торт сделала моя суперталантливая 12-летняя племянница»

«17 лет сериалу „Друзья“».

Central Perk — кофейня, в которой проводили время персонажи сериала «Друзья».

«Я буду рядом с тобой» — саундтрек к заставке сериала «Друзья».

«Драный кот» — песня, которую Фиби (персонаж сериала «Друзья») периодически исполняет под гитару.

7. «Мама испекла торт с фигуркой в виде моей собаки»

Вашей собаке понадобится психологическая помощь. © ninja9595 / Reddit

8. «Я просто любитель, но жена уговорила опубликовать фото торта, который я сделал на 4-й день рождения моего сына»

9. «Торт с ягодами и пандами для моей племянницы»

10. «Торт, который я сделала на 35-ю годовщину свадьбы моих родителей»

11. «Выпечка — это, конечно, не мое, но у моей сестры и зятя день рождения с разницей в 3 дня. Сделала 1 торт, чтобы поздравить их обоих»

«Половина торта украшена цветами, а вторая половина — зомби (по просьбе моего маленького племянника)».

12. «Миндальное печенье с Винни-Пухом с соленой карамелью»

13. «Друг попросил испечь ему „грустный торт“ на его 34-й день рождения. Думаю, я справилась»

14. «Сделал эту картинку на торте для коллеги, который увольнялся»

«Желаю тебе большого успеха».

15. «Я сделала котомакарон»

16. «Мы с сестрой сделали эти капкейки на мамин день рождения. Мы не профессионалы, но мне очень нравится то, что у нас получилось»

17. «Мы с моей 11-летней дочерью испекли торт в виде щенка на наши дни рождения с разницей в 1 день»

18. «„Крик“ Эдварда Мунка, который я нарисовала на чизкейке. Я любитель и просто пробую новые вещи, получаю удовольствие»

19. «Подруга сделала нам на свадьбу торт. Мы не видели его до того, как его вынесли. А когда открыли коробку, увидели там маленькие съедобные копии себя. И про нашу собаку она тоже не забыла»