19 комментаторов, у которых в рукаве всегда припасены хлесткие ответы на любые вопросы

Жаркие дискуссии — неотъемлемая часть жизни в соцсетях. Иногда они разгораются на пустом месте, а иногда пользователи специально спрашивают мнение подписчиков как в целях самообразования, так и просто в качестве развлечения. И, как ни странно, в подобных обсуждениях частенько находятся люди, которые дают такие лаконичные и уморительные ответы, будто они всю жизнь ждали своего звездного часа.