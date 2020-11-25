19 комментаторов, у которых в рукаве всегда припасены хлесткие ответы на любые вопросы
Жаркие дискуссии — неотъемлемая часть жизни в соцсетях. Иногда они разгораются на пустом месте, а иногда пользователи специально спрашивают мнение подписчиков как в целях самообразования, так и просто в качестве развлечения. И, как ни странно, в подобных обсуждениях частенько находятся люди, которые дают такие лаконичные и уморительные ответы, будто они всю жизнь ждали своего звездного часа.
Мы в AdMe.ru обожаем людей с отличным чувством юмора, поэтому не смогли пройти мимо блестящих ответов от остроумных комментаторов.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Как часто вам удается подобрать остроумный ответ и удивить собеседника?