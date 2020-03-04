19 комментариев от тех, кто считает, что нельзя просто так взять и промолчать

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Марк Твен говорил, что человек, лишенный чувства юмора, лишен гораздо большего, чем просто чувства юмора. Ведь остроумная шутка способна разрядить обстановку, помирить спорщиков и помочь приобрести новых друзей.

Мы в AdMe.ru никогда не прочь посмеяться, поэтому предлагаем пару десятков поводов для веселья и вам. Нам больше всего понравилась сова-поджигательница, а вы выбирайте сами.

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А вам часто удается придумать удачный ответ на реплику собеседника?

Фото на превью AynaSmerchinsky / Pikabu

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