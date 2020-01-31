19 комментариев, которыми зачитываешься как увлекательным романом

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Комментаторы неутомимы и неумолимы. Чего только нет в небрежно брошенных фразах под фотографией, твитом или просто высказыванием в сети. Интриги, отменное чувство юмора, шикарный сарказм, а порой и просто то самое чувство локтя. В большинстве случаев подобные комментарии вызывают улыбку, а если что-то пошло не так, то можно в любой момент напомнить себе, что это всего лишь интернет.