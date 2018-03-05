19 комментариев из соцсетей, которые оказались в 500 раз лучше самих постов

Хороший комментарий — как масло, которым ну никак не испортишь кашу. Он способен привнести даже в научную фразу новый смысл и заставить нас смеяться от души даже над старыми шутками.

Мы в AdMe.ru делимся с вами новой подборкой самых свежих комментариев из сети, которые точно поднимут ваше настроение.

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Сколько комментариев оставили вы на нашем сайте AdMe.ru? Давайте посмотрим, кто из вас достоин премии «Комментатор года».

Фото на превью dr.alexandra / pikabu

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4 Комментарии

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