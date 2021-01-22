19 комичных доказательств того, что и собаки могут стать жертвами парикмахеров

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Как правило, мы очень щепетильно относимся к нашим стрижкам, но попробовать что-то новое всегда интересно, и без ошибок здесь не обходится. Однако людям проще, ведь мы можем рассказать о своих пожеланиях парикмахеру и увеличить шансы на то, что в конце получим что-то подходящее. А вот наши четвероногие друзья такой возможностью обделены, поэтому с их стрижками часто случаются такие казусы, что хочется только спросить: «А это вообще мой питомец?»

Редакция AdMe.ru насобирала множество примеров того, что у собачек, как и у людей, тоже бывают удачные и неудачные стрижки. Показываем их вам.

«Отвезла моего малыша на стрижку. Вот что получилось: без слез не взглянешь»

«Мои собачки попали к не самому лучшему грумеру»

«Недовольство»

«Кажется, они даже не старались»

«Мой песель теперь выглядит как белка из „Ледникового периода“»

«Я отдала им одну собаку, а мне вернули совершенно другую. Мне пришлось надеть на него футболку, чтобы он не чувствовал себя неловко»

«У грумеров никакого уважения нет»

«Вот что получилось у нас»

«А вот это произошло с моей собакой»

«Почему многих собачек так неудачно стригут?»

«После стрижки моя собака всегда выглядит так»

«Я сделал своей собаке новую стрижку. Похоже, он совсем не рад»

«Моя собака после стрижки выглядит как Ванда из „Праздника сердца“»

«Посмотрите, как они обкорнали моего мальчика»

«Как это начиналось vs. Чем это закончилось»

«Лучше оставлять его пушистым. Они постоянно состригают всю его шерсть»

«Брэнди тоже на себе это ощутила»

«Я все еще уверен, что забрал домой не ту собаку»

«Он был недоволен, а еще начал мерзнуть, поэтому мне пришлось надеть на него свитер»