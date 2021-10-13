19 коллег, которых хочется отсадить чуточку подальше — километров на 100

Благодаря некоторым коллегам жизнь в офисе расцветает новыми и совершенно неожиданными красками. Их неоднозначное поведение и причуды могут вывести из себя даже хладнокровного человека. Подобные персонажи придают остроты унылым рабочим будням и запоминаются надолго. А увольнение этих сотрудников согревает сердце вернее любых подарков и букетов.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый рабочий коллектив должен знать своих героев. И, покопавшись на просторах интернета, мы нашли работников, за труд с которыми должны молоко выдавать.

«Мои коллеги вечно жалуются на плохое зрение. Наконец одного достало, что он не может разглядывать людей на пляже. И он притащил на работу бинокль, чтобы любоваться отдыхающими»

«Только вчера купил новые кроссовки. А сегодня коллега заляпал их чернилами из принтера»

«У нас одна сотрудница долго пыталась забеременеть. Наконец у нее получилось. Купила ей вкусняшек. Начинается праздник, открываю холодильник и вижу это»

Всегда приятно узнать, что твои коллеги даже ящик нормально закрыть не могут. Особенно когда ты уже домой собрался идти

«Вот что сотрудники умудрились сделать с новыми маркерами всего за 2 недели»

«Совершенно новый отличный маркер». «Двухнедельный отличный маркер».

«Один товарищ на нашей работе оставляет под столом обрезки своих ногтей»

«Подвозила коллегу, и он полакомился батончиком в моей машине»

«Ребята на работе в благодарность за помощь решили подарить мне растение. Как мило, что они оставили презент именно на моем стуле. Благими намерениями вымощена дорога к мокрым штанам»

«Иногда коллеги просто потрясают меня своей ленью»

«Кто-то у меня на работе устраивает это почти каждый день»

«Попросила коллегу поливать мой цветочек, пока работаю дома. Забежала в офис по делам и увидела свое бедное растение»

«Нам надо было сложить в холодильник товары, которые клиент передумал брать. Вызвалась я, но поручили работу другому. В конце дня мы нашли спрятанную тележку с этими продуктами. Я еще и виновата»

«Одолжил фломастер коллеге. В таком виде он мне его вернул. И еще жаловался, что он плохо пишет. Фломастер сверху показывает, как он должен был выглядеть»

«Сотрудник начал делать тесто, но забыл про него»

«Кто-то на работе перевернул все мои заметки на доске»

«Один коллега всегда оставляет немного колы в бутылке и складирует всю эту тару в углу»

«У нас на работе одна барышня любит разгуливать босиком»

«Кружка моего коллеги»

«Кто-то на работе решил пометить мои защитные очки с помощью перманентного маркера»