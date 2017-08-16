19 картинок, которые поймут те, кто не очень ладит с детьми
Хорошо ладить с детьми — это умение или даже талант, который есть точно не у всех взрослых. Именно поэтому иногда общение с ребенком выглядит забавно.
AdMe.ru собрал подборку фотографий, которые поймут все, кто не очень ладит с детьми. Главное, относиться к этому с юмором. Ну и учиться на своих ошибках, конечно.
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