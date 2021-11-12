19 историй преображений, в которых брови сыграли не последнюю роль

Наши брови служат не только для украшения лица, но и для защиты глаз от пыли и пота. Кроме того, брови — это средство коммуникации. Ведь именно они передают удивление, злость или задумчивость. Правильно подобранная форма бровей очень важна и способна кардинально изменить лицо.

Мы в AdMe.ru с любопытством рассмотрели фото людей, сделанные до и после того, как у них получилось в лучшую сторону изменить форму или цвет бровей.

«Просто хотел показать свои новые брови. Я немного боялся, что в конечном итоге они станут слишком женственными, но мастер отлично справился»

Потрясающий результат изменений — налицо

«Только что закончила коррекцию. Мой мастер сделал брови с нанонапылением спереди. Мне нравится, как они выглядят»

Разница видна невооруженным глазом

«Я в 12 лет и в 19»

«Я очень довольна прогрессом»

«Я прошла трудный путь за последние 5–6 лет: похудела и вернула себе брови»

«Спустя месяц я наконец-то довольна своими бровями»

До и после нанесения макияжа

Из 17 в почти 21

«Впервые сделала себе брови»

«Решила отращивать брови и очень довольна результатом»

«Сделала брови в технике омбре и просто влюбилась в них. Я в восторге!»

«До того, как я сделал себе брови, и после»

«Вот так трагично мои брови выглядели в 2013 году»

Форма и цвет бровей порой меняют все

«Мне нравится, что мои брови стали такими густыми. Думаю, мне идет»

«Разница между фото — 20 лет. 18 из них я интенсивно выщипывала брови. Не могу поверить в то, что они действительно выросли. На это ушло 2 года. И теперь я их обожаю»

«Я исправила свои брови»