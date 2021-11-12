19 историй преображений, в которых брови сыграли не последнюю роль
Наши брови служат не только для украшения лица, но и для защиты глаз от пыли и пота. Кроме того, брови — это средство коммуникации. Ведь именно они передают удивление, злость или задумчивость. Правильно подобранная форма бровей очень важна и способна кардинально изменить лицо.
Мы в AdMe.ru с любопытством рассмотрели фото людей, сделанные до и после того, как у них получилось в лучшую сторону изменить форму или цвет бровей.
«Просто хотел показать свои новые брови. Я немного боялся, что в конечном итоге они станут слишком женственными, но мастер отлично справился»
Потрясающий результат изменений — налицо
«Только что закончила коррекцию. Мой мастер сделал брови с нанонапылением спереди. Мне нравится, как они выглядят»
Разница видна невооруженным глазом
«Я в 12 лет и в 19»
«Я очень довольна прогрессом»
«Я прошла трудный путь за последние 5–6 лет: похудела и вернула себе брови»
«Спустя месяц я наконец-то довольна своими бровями»
До и после нанесения макияжа
Из 17 в почти 21
«Впервые сделала себе брови»
«Решила отращивать брови и очень довольна результатом»
«Сделала брови в технике омбре и просто влюбилась в них. Я в восторге!»
«До того, как я сделал себе брови, и после»
«Вот так трагично мои брови выглядели в 2013 году»
Форма и цвет бровей порой меняют все
«Мне нравится, что мои брови стали такими густыми. Думаю, мне идет»
«Разница между фото — 20 лет. 18 из них я интенсивно выщипывала брови. Не могу поверить в то, что они действительно выросли. На это ушло 2 года. И теперь я их обожаю»
«Я исправила свои брови»
А какие эксперименты на своих бровях проводили вы?
Фото на превью rsg5166 / Reddit
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