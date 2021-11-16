19 россиян, которые оставили неизгладимые впечатления в памяти иностранцев

Для многих иностранцев русский менталитет во всех его проявлениях кажется по меньшей мере странным. Наша любовь к тапочкам и окрошке, масштабность расстояний и широта мышления, простота в общении и сложности при изучении языка — все это зачастую изумляет жителей других стран до глубины души.

Мы в AdMe.ru с интересом прочитали истории о том, как наши соплеменники оставили неизгладимый след в памяти иностранцев, и не смогли сдержать улыбку. Да, пожалуй, мы такие. И в этом есть своя прелесть.

Как-то была на практике в одной бельгийской школе. У них во дворе росла яблоня. Настоящая. Меня поразило, что никто не собирал яблоки, а они были просто замечательные. Ветки уже согнулись под тяжестью спелых плодов. Я спросила, почему их не соберут. Мне говорят, мол, дерево необработанное и плоды есть нельзя. Я такая: «Что? Необработанное? А можно я соберу?» Они округлили глаза и такие: «Ты же понимаешь, что в яблоках могут быть червяки?» Ага, понимаю. Они смотрели на меня так, будто провожали в последний путь. Собрала 2 сетки. Блин, тут экологически чистые продукты стоят дорого, а мне бесплатно достались. © Барно Ша / Facebook

Муж — латиноамериканец, живем в России, учит язык вместе с маленьким ребенком. Вечером купает малыша в ванной и играет с ним в такие клеенчатые карточки с картинками советского периода. Там картинки стандартные: красная машина, зеленая коляска, синий мячик — все просто. Но тут дело доходит до рыжей и коричневой собак, а этих цветов муж еще не знает на русском. Слушаю из кухни, как выкрутится:

— А это собака. Собака-апельсин.

Видимо, по аналогии с orange dog. Ладно, дальше коричневая, я прямо напряглась.

— А это собака-шоколад!

Выкрутился. © Tasita / Pikabu

Вчера в баре подсел чувак и попросил оценить уровень его русского. Не знал, с кем связался, ибо сломался после первой же фразы: «Ухает неясыть — озимые взопрели». © xpitfire / Twitter

Работала волонтером во Франции. Однажды у одной испанки обнаружилась маленькая дырочка на любимом трикотажном платье. Она очень сокрушалась по этому поводу, и я предложила ей заштопать его. Слово она не поняла, но платье дала. Я заштопала его, как раньше штопали носки, но сделала это в виде треугольника, подобрав подходящие нитки. Она показывала эту штопку всему коллективу, все удивлялись, восхищалась, употребляли слово «кутюрье», спрашивали, где я этому училась. © Gulsairan Mingali / Facebook

По работе нужно было слетать в Якутск с 2 коллегами: один из Италии, другой из Германии. Летели из Москвы, прямой рейс, время в пути — 7 часов. Через час итальянец уснул и не просыпался до посадки. Немец не спал весь полет. Часа через 3 начал явно ерзать и смотреть по сторонам. В итоге спрашивает:

— Мы же в город в России летим?

— Ну да.

— А почему так долго? 3 часа уже летим.

— Через 4 часа прилетим.

Долгое молчание.

— А это все еще Россия будет?

— Да. © Kinzdindin / Pikabu

Пару лет назад в Индонезии со мной болтал местный житель, он был в кожаной крутке. Его друг стоял рядом и был одет в свитер. В тот день было «холодно», около +23 °С.

— Я слышал, что у вас в России бывает холодно. Это правда?

— Ну да, зимой холодно. Сейчас осень (ноябрь), в Москве +2 °С.

— Кошмар! И вы в это время выходите на улицу?

— Так это не холодно. Выходим, конечно!

— И как вы одеваетесь?

— Да как ты сейчас — в кожаные куртки и свитера.

— Я бы не выходил на улицу, если бы жил в России! © Chiumpipi / Pikabu

— Я слышал, что у вас в России бывает холодно. Это правда? — Ну да, зимой холодно. Сейчас осень (ноябрь), в Москве +2 °С. — Кошмар! И вы в это время выходите на улицу? — Так это не холодно. Выходим, конечно! — И как вы одеваетесь? — Да как ты сейчас — в кожаные куртки и свитера. — Я бы не выходил на улицу, если бы жил в России! © Chiumpipi / Pikabu Была на Аляске — там сказка собирать грибы (подосиновики и подберезовики в основном). Хозяйка нашего коттеджа так и не решилась их попробовать. Она была абсолютно уверена, что грибы ядовитые, и не понимала, как это я могу знать, что их можно есть, особенно когда увидела, как надломленный подосиновик постепенно синел. Я сказала: «Это признак того, что он не ложный». Она просто офонарела. © Лита Лаймин / Facebook

Сегодня копали канаву под кабель в центре Питера. Подходит иностранец и на английском языке спрашивает, где вход в метро. В качестве ответа я вручаю ему лопату — иностранец в замешательстве. Далее на ломаном английском объясняю: «Это же Россия. Где подкопался — там и вход в метро». Лицо иностранца невозможно было описать словами. © Bash.im

Живу в США. Видели бы вы, как прифигели мои друзья-американцы, когда после вечеринки в процессе уборки я намотала старое кухонное полотенце на метелку и вымыла все полы! «Это какой-то крутой русский лайфхак, да?» — спросили они. Ага, конечно, очень крутой, швабра называется. © Палата № 6 / VK

Первый раз приехали летом в отпуск с мужем — польским немцем. Маман приготовила окрошку. Разложила нарезанную окрошку по тарелкам и стала заливать ее квасом. Муж в ужасе закричал: «Мама! Я салат так съем, а квас из стакана выпью!» Кстати, квас он очень полюбил. © Elena Kilchinskaya / Pikabu



В молодости хороших отбеливающих порошков не было, как и нормальной стиралки, поэтому я на съемной квартире кипятила кухонные полотенца. Однажды муж-немец, застав меня за этим занятием, уставился на меня в ужасе и спросил: «Это что?» А потом взмолился: «Можно я не буду это есть?» © Татьяна Макшанова / Facebook

Подруга флиртовала с немцем на сайте знакомств, пригласила его в Россию. Но так как сама она жила в общаге, решено было встречать гостя в моей однушке. Мы наготовили салатов, пирогов напекли, борщ сварили — всю стипендию потратили. И вот заходят они с Питером, и он такой шасть в комнату прямо в ботинках. Я от возмущения чуть не задохнулась! Но подруга схватила его за руку, чирикнула что-то на ухо, он разулся. Выдала ему тапки, он смотрел на них обалдевшими глазами — впервые такое видел, сфотографировал. Потом долго щупал обои в прихожей — у них такое на стены уже давно не клеят. Еду пробовал с осторожностью, но в итоге почти все уплетал за милую душу. А уж как мы его в деревню в баню возили... Но это уже совсем другая история.

Сегодня за обедом встретила русскую девушку, пригласила ее за мой столик. Мы поговорили через гугл-переводчик, а сегодня она нашла меня и передала мне вот это. © justmebreathing / Twitter

«Мой муж — пчеловод. Это подарок для тебя».

Я постоянно разбрасываю свои вещи. Однажды в неположенном месте оставила кошелек. Мой коллега, молодой американец, поднял его, протягивает мне и спрашивает: «Твоя?» Я, слегка обалдев, отвечаю: «Мое». И тут же начинаю смеяться. Когда объяснила коллеге причину смеха, он сказал:

— Я думал, это сумка... Русский язык такой трудный, даже труднее китайского.

— Почему?

— Моя? (Показывает на чашку.)

— Да.

— Мой? (Показывает на стакан.)

— Да.

— По-че-му?! © Альбина Геннадьевна Паутова / Яндекс.Дзен

— Я думал, это сумка... Русский язык такой трудный, даже труднее китайского. — Почему? — Моя? (Показывает на чашку.) — Да. — Мой? (Показывает на стакан.) — Да. — По-че-му?! © Альбина Геннадьевна Паутова / Яндекс.Дзен Отдыхали в Турции. Решили поехать в местный аквапарк. На горках очереди в среднем час, и в одной из таких очередей раздается родной голос: «Русские тут есть?» И тут отозвалось человек 15. «Давайте „Катюшу“ споем!» Все как один начали петь. Турки в шоке. Очередь прошла незаметно. Спасибо, мужик, за настроение! © Палата № 6 / VK

Собрала черную смородину на даче и перекрутила ее с сахаром, получилось литров 8 в эмалированном тазу. Гостивший подросток-немец увидел таз и интересуется: «Что это?» Говорю: «Джем», чтоб ему понятнее было. Он подумал и спрашивает: «На всю жизнь?» © Венера Кораблева / Facebook

Первый раз в жизни полетели в Италию, в Римини. 28 сентября, у них купальный сезон уже 2 недели как закрыт, но мы-то не знали! Бросили вещи в отеле, переоделись в купальники и скорее в море. И тут пожилая пара итальянцев стала нас останавливать: «Синьоры, синьоры, но!» Руками жестикулируют, показывают, что в море нельзя, оно холодное. Я им говорю: «Спокойно, мы русские, из Сибири». «Раша? Зибирь?» — переспросили итальянцы, заулыбались и помахали рукой, дескать, ну идите, вам можно. © Диана К. / Яндекс.Дзен

Один раз мы поехали в русскую баню с друзьями. Среди них был немец. Я предложила его попарить веником. Понятно, что сила у меня не такая, как у мужчины, и мои удары веником более щадящие. Но немец в ужасе убежал из парилки, кричал, что я злая. Потом долго косился и обходил стороной. © Лала Беляевская / Facebook

Мне 20 лет. Первый раз за границей. Турция. Познакомилась в отеле с земляками, общаемся, весело. Тут подкатывает ко мне турок у бассейна, спрашивает на ломаном русском, как зовут. Отвечаю: Мария. Он весь покраснел, разобиделся, оскорбился и как выдаст мне: «Зачем врешь, да? Я слышал, тебя зовут Машенька». Я сначала долго ржала, а потом все же объяснила обидчивому «кавалеру», что Машенька и Мария — одно и то же имя. Он был в шоке.