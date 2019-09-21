19 историй о том, как люди столкнулись с вопиющей наглостью и не растерялись

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Мир полон нахальных соседей, которые заявляются к вам в 3 ночи, чтобы попросить таблетку, милых бабуль, которые стремятся к комфорту за чужой счет, и любовников, которые считают, что верность в отношениях была важна лишь в XVIII веке. Наверняка вы встречали хоть одного из этих персонажей в собственной жизни, хотя мы искреннее надеемся, что нет.

Перед прочтением статьи AdMe.ru советует вам запастись валерьянкой, потому что некоторые истории способны вызвать у вас неконтролируемый нервный тик.

*** Еду домой из пригорода. На остановке голосует дама чуть за 50 с внучкой. Останавливаюсь, происходит следующий диалог: — До Синегорска довезете? 50 рублей дам. — Нам по пути, денег не надо. Она перебивает: — Нет, знаете, дам только 20 рублей. У вас в машине куревом воняет. — Ждите автобус, до свидания. © SinPodrugi / pikabu *** Звонок в дверь, открываю — стоит сантехник из ЖЭКа. Далее диалог. — Можно гляну стояк полотенцесушителя? — Да без проблем. Заходит, смотрит и говорит: — Так, резать будем тут, сейчас сбегаю за инструментом. — Зачем резать-то? — Сосед снизу меняет полотенцесушитель. — Да пусть меняет, я-то при чем? — Ну мы решили резать у вас. Во-первых, удобнее, во-вторых, красивее получится. Я так понял: решили они сделать данное соединение у меня в квартире, чтобы не портить «фэншуй» в ванне соседа. В итоге, разумеется, сказал, что пусть пилят кто что хочет и когда хочет, но не у меня дома. © Redisport / pikabu ***

*** Еду я вечером в одной из последних маршруток. Выходить нужно на конечной, но до нее еще две остановки, и вот я один в маршрутке остался. Водила поворачивается: — Тебе куда? — «Океан». — Может, пешком прогуляешься? Мне нужно в другую сторону. — Ну тогда я заплачу меньше за проезд. — Я же тебя почти довез. — Так и я почти заплачу. Мне показалось, что он в этот момент перебирал в голове все плохие слова, которые знал. © Sirmyan / pikabu *** На работе один сотрудник лет 50 во время разговора с коллегой резко замолчал и рухнул без сознания. Мужики побежали в медслужбу предприятия. Там, как водится, очередь к врачу, но их, естественно, пропустили вперед. Врач подорвалась, схватила экстренный чемоданчик и попутно набирала 03. Но тут рядом с ней раздался голос «молодого специалиста», которая была все это время в кабинете: — Елизавета Сергеевна, может, вы мне сначала направление выпишете, а потом пойдете заниматься своими делами? Врач забыла, куда звонила. Но на «звезду» наплевала и ринулась к больному. Мужик в реанимации в тяжелом состоянии. Инсульт. © Nastas21 / pikabu *** Не так давно искали с женой прогулочную коляску для своего дитятки. Наткнулись на объявление с хорошим предложением: коляска немецкая и по нашему карману. Приехал к этой мадам: квартирка богатая, и сразу бросилось в глаза, что у нее в коридоре 3 коляски стоит. Оказывается, ребенок у нее один, а коляски для разных целей: одна — для дачи, другая — для машины, третья — для прогулок у дома. Сразу закрались подозрения. Коляску предлагаемую осмотрел. Оказалась сильно изношенная: все подшипники разбиты, клепки болтаются, шита-перешита. Она для фото ее, конечно, вылизала, даже резину нагуталинила и в фотошопе немного преобразила. Не купил, естественно. Домой приехал и залез в ее профиль, а там на продаже 3 коляски и 10 уже продано. © Bolshoi200 / pikabu ***

*** Неожиданно вернувшись с работы, мой знакомый застал свою женщину на кухне с каким-то мужиком. Курили, пили кофе. Все бы ничего, только они были без трусов. Он посмотрел на них и вышел из квартиры. Вернулся через час и начал собирать свои вещи. Квартира съемная, хорошая. Вначале женщина сидела молча, а потом из кухни кидала фразы: «Ты так ничего и не скажешь? Куда ты собрался? Ты мужик или нет?» Он собрал вещи, позвонил другу и уехал на время к нему жить. Три дня было тихо, потом женщина позвонила. Он поднял трубку и услышал очень недовольный голос: «Ты, блин, там долго будешь выделываться? На фига ты из мелочи раздул проблему? Сейчас не XVIII век. Так все живут. Но, ладно, если не нравится, то надо было предупредить. Мне такую квартиру не потянуть. Можешь у друга жить, а деньги на аренду будь добр прислать. Еще туалетная бумага кончилась. И я не собираюсь на автобусах ездить — купи машину или сам вози. Давай завязывай истерить, как баба». © shiftalt / pikabu *** Едем с детьми в междугороднем автобусе. Дети (5 и 6 лет) вместе, я — через проход. Есть один нюанс: мое место возле окна. Была уверена, что без проблем поменяюсь, чтобы не создавать неудобств. Соседнее место занимает очень тучная женщина: в кресло не помещается и плавно перетекает на мое (ручки между сиденьями нет). Чем дальше я отодвигаюсь, тем больше она расплывается. Молчу — как-то неудобно высказывать претензии. О поменяться даже не заикаюсь. Дети все в телефонах, попить и вкусняшки у них в рюкзаках. Один раз все-таки пришлось встать — наслушалась охов, вздохов, причитаний. Через 3 часа остановка на 30 минут. И тут выясняется, что впереди сидят ее дочь и внук. Рядом с ними места свободны, а одно из них ее. Она просто не хотела стеснять своих родственников. Никогда еще междугородний автобус не слышал такого сказочного мата. © pd351027 / pikabu ***

*** В эту квартиру мы переехали буквально неделю назад и познакомиться ни с кем не успели. И вот однажды: утро, 9 нет еще, суббота. Просыпаюсь, никого не трогаю, кофе пью. Дзынь-дзынь в дверь. Открываю. На пороге лысый мужик в майке. — Шуроповерт есть? Ни «здравствуйте», ни «привет». Я аж подсел. — Есть. — Давай. Тут я начинаю понимать, что что-то не то происходит. Говорю: — Во-первых, доброе утро. Во-вторых, с какой стати? — Ну мне надо шкаф собрать. — Собирайте. — Давай шурик. — С какой стати, блин? — А тебе что, сложно типа? — До свидания. Запер дверь. Доброе утро. © AlexAlpha / pikabu *** Дорожка ко входу в поликлинику проходит через парк, и вот на этой дорожке расположилась тетка, которая торгует бахилами. Удобно: мимо не пройдешь, и цена 5 рублей, а это в 2 раза дешевле, чем в поликлинике. Сегодня я пришел к открытию и увидел эту женщину около лаборатории по приему крови. А медсестра вдруг резко начала кричать на эту женщину, что если еще раз ее увидит, то вызовет полицию. Оказалось, что лаборатория выдает всем пациентам бесплатные бахилы, а эта «бизнесвумен» приходила к открытию, забирала большую часть из лотка и шла торговать. Тетка успела схватить несколько пар и убежала. На обратном пути в парке подошел к ней и спросил: — Не стыдно? Она грубо гаркнула, что на попе сидеть стыдно, а у нее бизнес. © Pofinik / pikabu ***

*** Разместила на Avito объявления о продаже детских вещей, много разных. Звонит покупательница: «Ой, мне все надо! Вы знаете, у меня трое детей и денег нет, муж первый — козел, и второй, а третий вообще...» В общем, со 158-й попытки мы «состыковались» померить-посмотреть. Она приехала на Nissan Murano и с ходу просит скидку 90 %. Я в шоке. Говорю, мол, на это и на то еще скину, а на обувь — нет, потому что новая в магазине 8 000 рублей стоит, а эта 2 раза всего надета. Она говорит: — Ну мне очень надо, вы что не понимаете? Трое детей!!! — У меня столько же. Молчит, еще раз все перемеривает. Самый мелкий из ее деток начинает ныть: «Хочу есть и прямо сейчас». Она выдает: — А вы что, борщ готовите? — Э-э... Да. — Может, хоть детей моих покормите обедом, раз жалко отдать по хорошей цене сапоги. С этого момента я была невежливой тетенькой. © Baby2013 / pikabu *** Я работаю врачом в поликлинике и в приемном покое областной больницы. Квартиру я снимаю возле поликлиники в доме, где 90 % жителей — бабуси. Соседки прекрасно знают, кто я, поэтому не гнушаются по всякой ерунде позвонить в дверь моей квартиры. Даже поздно вечером. Даже ночью.



Бороться пытались разными способами: и дверь не открывали, и муж говорил, что меня нет дома, и говорила, что, когда я дома — я не врач, а обычный человек, который хочет отдохнуть. Бесполезно: «Доча, смеряй давление», «Доча, у внука температура, посмотри» — и прочее, и прочее. Апогеем стал звонок в дверь в 3 ночи, чтобы узнать, есть ли у меня «таблеточка каптоприла».



Поэтому в ход пошел грязный метод борьбы: говорю, что прием стоит 500 рублей. Теперь весь дом знает, что я наглая девка, отвратительный врач, на меня косо смотрят все, а я наслаждаюсь спокойным отдыхом вечером на диване. © MaryDG28 / pikabu ***

*** Родственник делает ремонт в новостройке. Далее с его слов. Приходила недавно женщина, живущая этажом ниже. Говорит: — Вижу, ремонт у вас еще в процессе — утеплите пол, а то мне от потолка холодом тянет. — Любой каприз за ваши деньги. — Вот еще! Квартира ваша, делайте все за свой счет. — На нет и суда нет. — Я буду жаловаться! — Удачи. Не знаю, ходила ли она к соседям под ней с требованием утеплить потолок и к соседям сбоку с требованием утеплить стены, но отношения у нее со всеми почему-то крайне напряженные. © wouldrather / pikabu *** На днях ехал в метро. Сижу в наушниках музыку слушаю, заезжает мужик на инвалидной коляске и просит милостыню. Подъезжает ко мне, протягивает руку. Снимаю наушник (что-то неловко стало), достал мелочь из рюкзака. В руке было монет 5–7 номинала до 5 рублей и столько же 10-рублевых. Выбрал мелкие монеты и положил ему на руку, а он мне и говорит: «Тебе что, жалко, что ли? Ты вон какой молодой — еще заработаешь!» И тут я вспомнил историю, где парень дал мужику 50 рублей, а тот 100 рублей попросил. Ну я и забрал у него все монеты и воткнул наушники. Ибо нечего торговаться. © malinin / pikabu