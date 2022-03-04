19 примеров того, что фраза «Все тайное становится явным» — это вам не шутки

Если начистоту, то у каждого из нас есть свои маленькие секретики. У кого-то — большие тайны. И мы не хотим, чтобы это всплыло наружу, но в жизни случается всякое. Правда выясняется при драматических, а иногда и курьезных обстоятельствах.