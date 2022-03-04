19 примеров того, что фраза «Все тайное становится явным» — это вам не шутки
Если начистоту, то у каждого из нас есть свои маленькие секретики. У кого-то — большие тайны. И мы не хотим, чтобы это всплыло наружу, но в жизни случается всякое. Правда выясняется при драматических, а иногда и курьезных обстоятельствах.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках историй, где люди узнали чужие тайны. Вот уж действительно, меньше знаешь — крепче спишь.
- Только после похорон бабушки я узнал, что раньше у дедушки была другая семья. Более того, у деда была дочь от первого брака, и мы выяснили это только сейчас. © Amanda Smith / Quora
- Брату было 17. Он увлекся карате, аниме и стал отращивать волосы. Кстати, ему очень шло. А батя стал ругаться: «Ты че как не мужик ходишь?» И тут мама ехидно так и говорит: «А давай детям покажем твои фотки в молодости, где ты под хиппи косишь? Джинсы клеш и волосы до плеч». Ну с тех пор папа тему с волосами брата не поднимал.
- Сестра позвонила своему парню и стала канючить, чтобы он отвез ее в торговый центр. Он ответил, что занят. Тогда сестра подмигнула мне и стала рыдать. Она долго упрашивала его по телефону. Под конец она сделала паузу, сказав сквозь рыдания, что ей нужен носовой платок. Отложила трубку и повернулась ко мне: «Видишь, я всегда добиваюсь своего». Ее парень выбрал именно эту минуту, чтобы войти в нашу комнату (мама его пустила) и услышать это. © Victoria Baker / Quora
- Был у меня друг, назовем его Олег, и он стал встречаться с девушкой. Жили они так: он работал и ее обеспечивал, а она перебивалась подработками и все свободное время сидела в онлайн-игре. Короче, пришел как-то Олег домой и увидел открытую переписку своей благоверной. А у нее роман в реале с парнем из игры.
- Я занялась генеалогическом древом и узнала пару семейных секретов. Дядя и тетя сыграли свадьбу на год раньше, чем говорили своим детям. Оказывается, на свадьбе невеста была на 6-м месяце. Это объясняет, почему у нас нет их свадебных фотографий и почему их не звали на семейные торжества. В те времена у людей было другое отношение к жизни. © Kate Anderson / Quora
- Я случайно выяснила, что один мой родственник всю жизнь был бабником. Одна из его пассий родила ему 2 детей. Живя в браке с другим мужчиной. Тот все знает, но они до сих пор вместе и воспитывают этих детей. © Kate Anderson / Quora
- Классе в 5-м получила двойку, вырвала страницу из дневника и спрятала. Уже училась в универе, приезжаю на выходные домой, и тут мне мама предъявляет следы моего преступления. Посмеялись. Все тайное становится явным. © Лариса Коломийцева / Facebook
- Один парень стал писать гадости под моими постами. Он представился доктором наук и назвал университет, в котором учился. Забавно, потому что, если верить ему, мы учились в одном и том же месте в 1979 году. И у нас одна специальность. Но я его в глаза не видел. Наглец даже выложил свой диплом. Но кое в чем он прокололся. Шрифт! Он выбрал шрифт, который придумали в 1982 году! Так я выяснил, что его диплом — подделка. © Ian Williams / Quora
- Мы недолго прожили вместе с отцом моей дочери. Он не работал, не заботился о семье — мы развелись. Благоверный всегда утверждал, что он сирота, родни нет. Моей дочке 27 лет. Она начала искать корни и выяснила, что у отца есть младшая сестра. Та женщина удивилась: она-то думала, что ее брата нет в живых. В последний раз родня видела его в 1973 году. © Elizabeth Jones / Quora
- Благодаря тому, что мой брат не нажал кнопку «отбой» после телефонного разговора, я услышала о себе много нового. В частности, что его жена думает обо мне. Ну что ж, больше в гости к ним я не ходок.
- В студенчестве у нас была своя компашка. И прибилась к нам Ира — милая, тихая, в очках. Всем она понравилась, а тут моя подруга Натаха и говорит: «Я случайно услышала, как она про нас гадости за спиной рассказывает». Да, от тихой Ирочки такого никто не ожидал. Правда вылезла наружу необычным образом. Я познакомилась с родственницей Наташи и с удивлением узнала, что это Наташа говорит про всех гадости. © KeraTamara / Pikabu
- Однажды мы с сестрой ругались на кухне. Сестра: «Тебе конец! Я маме нажалуюсь». А в этот момент я краем глаза увидела, что мама стоит за дверью. Я: «Мама тебе не поверит!» Сестра расхрабрилась: «Еще как поверит, потому что она мне всегда верит, когда я плачу, а я могу заплакать в любой момент». Тут зашла мама, и мне пришлось прикусить себя за щеку, чтобы не расхохотаться. © Victoria Baker / Quora
- Поступил в вуз, заселяюсь с ребятами в общежитие. Заходит к нам комендант и начинает: «Так, ребятки, тут чайник мой был. Где он?» Мы: «А мы уж думали, что он нам остался от прошлых жильцов. Держите». Отучились мы года 2, и тут к нам заглянул какой-то парень. Разговорились. Он рассказал, что жил тут раньше и, зная, как трудно студентам в первое время, оставил нам чайник. © EdokPechenek / Pikabu
- Я менеджер в магазине одежды. Согласилась на повышение и переехала в другой город. Ко мне подошла клиентка, я помогла ей с выбором. У кассы она и говорит: «А вы мне сделаете скидку? У меня тут подруга начальницей работает». Я решила, что она про бывшего менеджера говорит. И тут она назвала мое имя! И знала даже, из какого я города. В общем, кукиш ей, а не скидку. © Jean Miller / Quora
- Я заметил, что одна женщина припарковалась на местах для инвалидов. И бодренько почесала в магазин. Я проверил: наклейки «инвалид» не было. В супермаркете мы с дочкой встали за нарушительницей, и я громко, чтобы все слышали, сказал: «Доча, будь внимательнее к тете, она инвалид». Женщина попалась на удочку и возмутилась: «Я не инвалид!» Тогда я спросил: «Да? А почему же вы припарковались на месте для инвалидов?» Тут она замолчала, а очередь начала хихикать. © Warren Hyde / Quora
- Недавно узнала, почему бабушка по отцу недолюбливает мою мать. Когда я была мелкой, она приезжала в гости, а когда родился младший брат, перестала. Странно, да? Оказалось, что батя был в командировке, а мама узнала о беременности. Бабуля решила, что мать нагуляла пузо на стороне! Несмотря на то что брат «получился» до папиного отъезда — по срокам-то все сходилось, бабушка до конца жизни твердо была уверена в измене.
- Сдавала зачет. Предмет знала не очень. В отчаянии нарисовала в своем листочке 3 розы и написала: «Александр Сергеевич, я знаю, что провалила ваш предмет. Так пусть же эти розы поднимут вам настроение!» Поставил тройку, а спустя время я узнала, что он дико ржал, проверяя мою работу, ведь он-то на самом деле Сергей Александрович. © «Подслушано» / VK
А в вашей жизни было такое, чтобы тайное становилось явным?
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