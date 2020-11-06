19 историй о соседях, которые запросто доведут до белого каления

«Человейники» — так прозвали огромные многоквартирные дома, где уживаться порой бывает непросто. Хотя приключений с соседями достаточно и у тех, кто живет в частном доме. Пользователи активно делятся историями о странных деяниях своих соседей.

AdMe.ru сделал музыку потише, убрал дрель подальше и запасся занимательными соседскими историями и объявлениями в подъездах.

Был у меня знакомый, у которого в отдельном углу лежал перфоратор с мертвым буром и была непробиваемая дырка в стене (уперся в арматуру). Громкая музыка? Получайте. Ремонт в неурочное время? Получайте. Знатно развлекался парень. © HexOgeN13 / Pikabu

Дети из квартиры сверху без шуток катали гантели. Мы это поняли, когда однажды 5-килограммовая гантель свалилась к нам на балкон через зазор между стеной и полом балкона сверху. © Pyromania / Pikabu

Я живу в многоквартирном доме с тонкими стенами между квартирами. Раньше, когда я разговаривала со своим терапевтом по зуму, я слышала через стенку женский голос, который очень четко говорил кому-то еще: «Тсс, у нее терапия, ты слышишь?» © anon_girl1997 / Reddit

Тяжело встаю по утрам на работу, поэтому у меня куча будильников, они звонят с 6:30 до 7:30 каждые 10 минут. Как-то слышу, соседка орет: «Зачем столько будильников?» Я ушла в отпуск и с неистовым наслаждением отключила их все. В понедельник утром просыпаюсь от криков: «Проспала, я проспала! Почему не звонили будильники за стенкой? Я на них надеялась». Этой женщине не угодишь... © «Подслушано» / Vk

Сосед сверху стал брать уроки вокала по вечерам. К нему приходит преподаватель, и они делают все эти распевки. А точнее, оба воют. Потом сосед еще час играет на гитаре. Очень надеюсь, что он человек увлекающийся и спустя время переключится на что-то другое. Это невыносимо. © s**_for_charity / Twitter

Месяц назад в квартире стал раздаваться странный звук, будто у соседки сверху в металлическую посудину капает вода. Пришел к соседям выше и начинаю смеяться. Там вот такое кресло! И хозяин радостно качается на нем. Шерлок был бы бессилен. © yegreS93 / Pikabu

Я работаю актером дубляжа и вынужден постоянно работать из дома. В некоторых ролях от меня по сценарию требуется кричать, плакать и даже изображать, что меня убивают. Прошу прощения за шум и благодарю вас за понимание... И если издаваемые мной звуки вас тревожат, значит, я достойно справляюсь со своей работой. © kuchka70 / Pikabu

Живу в Европе. Гуляем как-то с дочкой на детской площадке. Подходит ко мне незнакомая женщина, представляется соседкой и начинает рассказывать о том, какая я прекрасная мама для своего замечательного ребенка. Ведь они с мужем так часто за нами следят и умиляются. А следят они из окна или просто на улице. Рассказала мне про моего бывшего мужа, по каким дням он забирает дочь, а также о том, какой молодой человек у меня сейчас. И множество деталей из моей жизни. Теперь каждый раз, выходя во двор, чувствую себя не в своей тарелке. © «Подслушано» / Vk

Про проблемы с соседями сверху. Жила там глухая бабка. Мне не повезло, ее комната была прямо над моей, бабуся любила днем спать, а ночью телевизор смотреть на полную громкость. Все попытки и просьбы хотя бы после 00:00 не включать громко телевизор разбивались об аргумент «а я не слышу». Как-то раз в час ночи я очень отчетливо слышал содержание одной из серий «Улиц разбитых фонарей», не выдержал, поднялся и вырубил ей свет (не осуждайте, слушать это ночью было просто невыносимо). История с хеппи-эндом: после этого телевизор поздно ночью на полной громкости она смотреть перестала. © 2ttttttt12345 / Pikabu

Мне 22 года, моим соседям снизу по 45–47 лет. В последние несколько лет они подозрительно на меня смотрят, не разговаривают и вообще стараются избегать. На днях разговорилась с их недавно приехавшей племянницей. Оказалось, они все эти годы считали меня психически больной, потому что каждый день из моей квартиры слышалось следующее: «Пи-и-ися! Где моя пися?» Говорила мне бабушка не называть кошку Писей, а я не послушала. © «Подслушано» / Vk

Вы когда-нибудь замечали, что у вас в комнате / квартире чем-то неприятным пахнет? Может, и не продуктами жизнедеятельности, но вот чем-то не «своим», хотя и окна были закрыты? Я вот начал замечать. Поначалу свыклись с женой, но сегодня начал искать. И нос мой привел к розетке. Та, которая в стене, что отделяет меня от соседа. Прильнул я к ней — да, оно. Вскрыл, выдернул — и вот та вонь. Да, вонь. Бомжатника, что ли, какого-то. Смотрю в отверстие для розетки, а оттуда на меня вся семья соседа уставилась. Розетку перенес, а то место заштукатурил. © stasvnn / Pikabu

Я в хрущевке стену сверлил. Молодой был, неопытный. То идет бур, то не идет. Приналег как следует, и... бур провалился. Зная контингент, приготовился к скандалу, затих. А с той стороны как заржут в 2 голоса. Я в дырочку извинился, меня простили. © Koteggg / Pikabu

«Наш сосед не любит слышать, как кукарекает наш домашний петух в 5:00, поэтому петух спит внутри дома, ведь мы хорошие соседи».

Приехал в деревню. И в выходные соседи зарядили прямо за забором музыку из нулевых. Я ничего против музыки не имею, но люблю слушать то, что я сам выбираю. Ругаться тоже не люблю, поэтому вытащил свои 90-ваттные колонки и поставил сборник «200 лучших песен Высоцкого». И знаете что? В эти выходные такая приятная тишина. Всегда говорю, что с людьми надо мягче и добрее. © certero / Pikabu

Во дворе около дома положили новый асфальт и сделали стоянку. Так тут же нашлись умники, которые решили, что эти места лично им предназначены. Написали на бордюрах свои фамилии, а если кто-то вдруг ставил туда машину, могли и колеса проколоть (были случаи). Я вечером вышел с краской и замазал все их каракули. Утром выхожу — снова написано. Они не знают, что краски у меня 20 литров разных цветов. Терпения тоже хватит, так что порисуем, господа. © «Подслушано» / Vk

Мой сосед работает тренером по постановке голоса, и наши вентиляционные отверстия на кухне соединяются, так что я слышу, как он проводит занятия. Весь день. Еще он очень громко чихает. Но все же он самый позитивный человек, которого я когда-либо встречал. Он заставляет меня улыбаться, когда я слышу, как он разговаривает со своими учениками. © luvnps / Reddit