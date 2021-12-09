19 историй о родне, которая в любой момент поддаст огоньку семейным посиделкам
Семью не выбирают, и порой наши домочадцы откалывают такие номера, что хоть записывай за ними. Что, собственно, многие и делают. Ведь так можно найти единомышленников и вместе похохотать над чудачествами родных. Или, наоборот, рассказать о ситуациях, которые вывели из равновесия надолго.
Мы в AdMe.ru знаем, что семейная жизнь — настоящий кладезь перлов. И сохранить рассудок в здравии тут дорогого стоит.
- Поехали мы как-то к родителям мужа. А у мужа есть 5-летний брат (случайно так получилось). Короче, эти два кренделя бесятся, мы стоим со свекровью, наблюдаем, и тут она выдает:
— Ну что, будем их спать укладывать или пусть еще поиграют? © Вash.im
- Однажды пришел к девушке знакомиться с ее мамой. Познакомились, рассказываю, где работаю и учусь. Она ответила, что знает все. Так я познакомился с моим научным руководителем по диплому, с которой я должен был встретиться в октябре, но уже был март. © Подслушано / VK
- Когда у нас родился ребенок, жена много нервничала и начала разговаривать во сне. Как-то раз выхожу из ванной, иду к кровати и слышу: «Я не вижу малыша на экране». Естественно, я рекордно быстро добрался до детской, заглянул туда: он спит посреди кроватки. И лишь по пути обратно я понял, что у нас есть только аудионяня. © Hugh_manateerian / Reddit
- У меня и сына одинаковые родимые пятнышки. Только я не знала об этом до 38 лет, пока не стала носить хвостики. Когда кто-то обратил внимание на это, я еще спросила у мамы, почему же она никогда не говорила мне. А она даже не в курсе была: «Ой, мы же не присматривались так сильно». Я младший, второй ребенок. © MissPicklechips / Reddit
- 75-летняя свекровь всю жизнь в очках — плохое зрение. Подарили ей планшет, чтобы она смотрела фотки внуков, WhatsApp ей поставили. И бабушка открыла интернет!
Смотрит на YouTube ролики, как выращивать помидоры. Свекор ругается на нее, говорит, что она «зрение испортит этим интернетом». Хохочу 2-й день. © Вash.im
- Моя бабушка жила рядом с аэропортом. Однажды ей пришлось сидеть с моим 2-летним братом, который тогда болел. Он постоянно плакал, и кое-как она уложила ребенка подремать. Но в тот день проводились учения пилотов и каждые 5 минут огромный самолет пролетал над домом и будил брата. Бабушка была женщиной и так громкой, а когда злилась, становилась еще хлеще. Что она сделала? Она связалась с оператором и сказала, что если пролетит еще хоть один самолет, то им придется плохо. Говорят, в тот день учения прекратились. © bubbaof10ec / Reddit
- Мы проводили медовый месяц в отеле. И вот в номере было биде. Я решил позвонить на ресепшен: «А что это за смешной фонтанчик в туалете?» Жена смеется в истерике, а молодая девушка в трубке ответила: «Молодой человек, это для дам». Тогда я опять спросил: «А почему они не могут пить из обычного фонтана?» Думаю, она там всем рассказала о не самых умных молодоженах. © Billy Sullivan / Quora
- Последние несколько семейных праздников отмечали в одном и том же заведении. Гостей было примерно одинаково, но во второй раз счет получился значительно меньше. Говорю об этом мужу, а он в ответ: «Это потому, что ты почти не ела». Я сейчас худею. Ну не зараза ли? © Бутербродик / AdMe
- Муж как-то пошутил над сыном. Сидел он, простите за подробности, в туалете. Сыну было лет 6, он бегал по дому и что-то спросил у меня. Муж тоненьким голосом ответил. Ребенок прибежал ко мне с круглыми глазами: «Мама, какая-то девочка проникла в наш дом и сидит в туалете!» © Деймос / AdMe
- Спали по отдельности: жена с ребенком, я в соседней комнате. Утром быстро искал будильник (телефон), чтоб не разбудить жену — ворчать будет. Дите подросло, спим вдвоем с женой. Жена завела будильник. Утро. Будильник звенит, жена тянется его выключить, я подрываюсь и вырываю его у нее из рук.
— Какого фига?
— Надо выключить, чтоб тебя не будить.
— В смысле «не будить»? Это мой будильник.
— Эмммм, а... ну да. © motogabak / Pikabu
- Сплю я, значит, и снится мне, как я поругался со своей женой Маргаритой, обиделся на нее и не хочу с ней разговаривать теперь. Просыпаюсь, понимаю, что все это был сон. Но осадочек остался: ведь сон или не сон — какая разница, если я уже обиделся? Пришлось собрать свою волю в кулак и простить окаянную жену. Встал с кровати и пошел, довольный собой, совершать крестовые походы по дому. А жена даже и не подозревает о моих подвигах. © pavelostrovski / Pikabu
- Мама давно рассказывала: звонит ей тетка и жалуется на дочь Нину, что та ей не дает хозяйство вести, сама продукты покупает, сама решает, что готовить, совсем от рук отбилась. На что моя мама отвечает: «Тетя Маша, так Нина уже большая девочка — 60 лет, пора бы». © 58474632839 / Pikabu
- Бывший муж как-то сделал завтрак: поджаренная колбаса, вырезанная в форме сердечек, и яичница. Колбасы очень много, прямо сердечный взрыв. Сижу ем, а что делать. Человек старался. Кое-как доела это безумие. А муж такой счастливый: «Вот и прекрасно. А то у колбасы срок годности завтра заканчивается, хорошо, что утилизировал!» Утилизировал он, блин. © Олень / AdMe
- Мы с женой Анной были тогда в браке меньше полугода. Как-то сказал ей, что должен пойти на церемонию, где будут награждать мою подругу. Вышел я рано и увидел недалеко своих друзей, решил к ним присоединиться. Время прошло незаметно, когда я посмотрел на часы, понял, что на церемонию идти уже бессмысленно. Так что я просто остался с друзьями. Вернулся домой поздно, и жена спросила, как все прошло. На следующих выходных во время прогулки мы столкнулись с этой самой подругой. Я решил начать разговор, будь что будет, если она разрушит мою легенду: «Привет, ты же знакома с моей женой Моникой?» Так звали мою бывшую, и жена была в курсе. Я осознал это, только когда все произнес. А жена улыбнулась и сказала: «Рада встрече с вами снова, а это мой муж Луи». Это имя ее бывшего мужа. Потом я ей во всем признался. © Victor Wolszczak / Quora
- Я родилась посреди ночи во время футбольного матча. Акушерка подошла к моему отцу, который сидел в комнате ожидания, и спросила: «Папочка, не хотите посмотреть на младенца?» На что папа только промычал: «Да-да, секунду, они собираются забить...» Конечно, сейчас он все это отрицает, но он до сих пор знает счет, с которым команды сыграли тогда. © bored-now / Reddit
- Как-то возвращались с женой на машине, и у нас с собой было 2–3 кг манго. И тут перед нами резко останавливается грузовичок. Мне удалось затормозить в нескольких сантиметрах от него, но не успели мы выдохнуть, как сзади в нас врезается другой. И впечатывает в первый. Конечно, я был в сильном шоке. Но одна фраза жены вернула меня в реальность: «Хорошо, что манго положили не в багажник, все бы испортилось». © Anonymous / Quora
- Муж, с которым мы не расписаны, но давно вместе, спрашивает, что мне подарить на Новый год. Делаю убийственно серьезное лицо, мхатовскую паузу: «Сделай мне предложение, чтобы все как у людей: кольцо, цветы». Наблюдаю его недоумение и немного панику, держу паузу, затем широко улыбаюсь и говорю: «Или полное издание книг про Гарри Поттера». Еще пауза, муж взвешивает и: «Какое издание Поттера ты хочешь?» История о том, как в 28 можно получить все что угодно, кроме замужества. © Подслушано / VK
- Когда мы только поженились, у мужа был скутер, на котором мы часто ездили. И вот во время поездок он мог вдруг затормозить, и я утыкалась ему в спину. После нескольких таких случаев спросила: «Зачем так резко? Ты что, не можешь ехать медленнее и аккуратнее? Я же постоянно падаю на тебя». Тогда он ехидно усмехнулся и ответил: «Ха, так в этом и суть». © Ratnamala Kamath / Quora
- Так получилось, что после свадьбы нам с мужем пришлось пару месяцев пожить в разных городах. В этот период поехала я в село к свекрови — ее день рождения отмечать.
Обратно ехала в одном автобусе с ее друзьями, но сидели мы далеко друг от друга. И тут меня укусила пчела, причем умудрилась это сделать в подушечку безымянного пальца! Того самого, на котором обручальное кольцо. И вот картина: я сижу, реву от дикой боли, пытаюсь снять кольцо с опухшего пальца, но у меня ничего не выходит, на мои попытки с интересом смотрят друзья свекрови и ничего не понимают. Свекровь потом в течение года каждый день меня спрашивала, все ли у нас с мужем в порядке, не обижает ли он меня, а в историю про пчелу так и не поверила. © Подслушано / VK
А ваша родня тоже чудит? Что вам из таких номеров запомнилось больше всего?
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