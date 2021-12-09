19 историй о родне, которая в любой момент поддаст огоньку семейным посиделкам

Семью не выбирают, и порой наши домочадцы откалывают такие номера, что хоть записывай за ними. Что, собственно, многие и делают. Ведь так можно найти единомышленников и вместе похохотать над чудачествами родных. Или, наоборот, рассказать о ситуациях, которые вывели из равновесия надолго.