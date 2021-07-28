19 историй о людях, которые жили себе, жили, а потом бац — и решили поменять имя

Имена сопровождают нас с самого рождения, но вот что странно: никто из нас не имеет, по сути, к ним отношения, ведь называют нас обычно родители. Кто-то с легкостью проживает жизнь Екатериной или Константином, но некоторые люди по разным причинам недовольны выбором своих мам и пап и при первой возможности меняют имя на более, по их мнению, подходящее.

Мы в AdMe.ru считаем, что смена имени — дело ответственное, и от души надеемся, что люди, решившиеся на такой шаг, будут счастливы с новым именем.

*** Переезжая в Германию на постоянное место жительства, люди при оформлении документов могут поменять имена и фамилии. Например, муж может взять фамилию жены или вся семья может взять девичью фамилию матери. Имена тоже меняют на немецкие, например Пётр на Петер, Елена на Хелена. Это обычная практика, потому что немцам бывает трудно выговаривать русские фамилии, а носителям — слышать, как их коверкают. Меня удивила и немножко насмешила смена фамилии Лукьяненко на Цвибельман, хотя такой фамилии родственной не было. Это перевод. Цвибель — это лук. © Ole4kina / Pikabu *** Работала в рекламном агентстве, где должность исполнительного директора занимала дама с нетривиальным именем Алина Степановна. Она проработала несколько лет, потом ушла, основала свое дело и приехала в гости в офис. Всем раздала свои визитки, где ее имя значилось как Елена Степановна. Выяснилось, что это настоящее имя, а лет 10 назад она решила полностью поменять свою жизнь, взяв имя Алина. Потом, видимо, еще раз решила, что смена имени ведет к тектоническим сдвигам в личной жизни, и вернулась к истокам. © Дарья Дрезнер / Яндекс.Кью *** Меня назвали в честь крестной, но это имя не прижилось. Мамины друзья звали меня Конни, а когда я подросла, я узнала, что есть 2 певицы с псевдонимами Конни, настоящие имена которых были такие же, как и мое. Поэтому уже к средней школе я оставила себе это имя. Все теперь называют меня так, кроме семьи и нескольких друзей, которые знают мое настоящее имя. © Connie Casella / Quora

В прошлом году официально поменяла имя, но еще не использовала его. Я собиралась после развода переехать в другой город и начать новую жизнь с новым именем, пропав с радаров. Но получилось так, что теперь я встречаюсь кое с кем в городе, где жила под старым именем, и просто сама себе все усложняю. © unknown author / Reddit *** Пришла ко мне на работу женщина для смены фамилии после свадьбы. Я сказал что-то типа: «Можем сменить ваше имя на любое, какое захотите», и она безумно обрадовалась. Не вру, она сменила имя на Принцесса Консуэла Банана Хэммок. Позднее она пришла еще раз, вернула все обратно и добавила через дефис фамилию мужа. © InFordWeTrust / Reddit *** Моя мама — преподаватель музыки. Изначально она выбрала для меня имя Мелоди. За 2 недели до родов она испугалась, что дочь Мелоди у учителя музыки — это слишком банально, поэтому имя мне взяли из телешоу, которое транслировали в тот момент. С 7 лет я ненавидела свое имя и в 15 поняла, что я — Мелоди. Прошло еще несколько лет, прежде чем я сменила имя официально. Друзья и половина членов семьи меня поддержали, а родители не приняли мое новое имя, и мы теперь почти не разговариваем. © listentotheMelody / Reddit

При рождении меня назвали Линн, хотя это и женское имя. Моя эгоистичная мать хотела девочку, но родился я. У нас были ужасные отношения, поэтому, как только это стало возможным, я ушел из дома и взял себе мужское имя. © Laurence Olivier / Quora *** Узнала, что одна моя подруга сменила имя, потому что оно ей не нравилось, хотя, честно говоря, оно было довольно красивое. Самое странное здесь то, что она взяла себе имя как у меня. У меня уже есть двоюродная сестра с таким же именем, и все это теперь выглядит странно. © travelingwhisp1 / Twitter *** Когда родилась бабушка, ее отца попросили дать ей имя. Он выбрал имя Милдред, хотя точно так же звали его жену, которую вообще даже не спросили, и всю свою жизнь она звала бабушку Нэнси. Даже при поступлении в школу и так далее — везде было указано Нэнси. Со временем оказалось, что где-то бабушка значится как Милдред, где-то как Нэнси, поэтому, когда ей было уже за 50, она официально сменила имя на Нэнси и все встало на свои места. © TheSharkAndMrFritz / Reddit

Сменила имя с Варвары Казицыной, сейчас Барбара Морриган. Так решила, когда увлекалась скандинавской мифологией. Фамилия мне очень нравится, она универсальная и красивая. Интернациональность была главным критерием, потому что мою фамилию и русские-то ни разу правильно не писали, не говоря уже о поляках, среди которых я живу. Имя — это просто более интернациональная вариация моего. В общем, я сейчас довольна и счастлива. © Барбара Морриган / Яндекс.Кью *** Как-то с мужем столкнулись в кино с моим бывшим и его новой девушкой. Ее звали так же, как меня, тоже шатенка. Услышав мое имя, она быстро увела парня. А через неделю заявилась ко мне на работу уже блондинкой и дала конверт, где было письмо с предложением сменить имя за ₽ 50 тыс., а то ей неприятно, что у нас одно, и, собственно, деньги. Я обалдела и отказалась. Позже она сама сменила имя, сообщив мне об этом. © Подслушано / Ideer *** Сменила свое имя. И знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Я тогда в это не верила и поменяла просто потому, что мое мне совсем не нравилось и я не чувствовала себя Юлией, не ощущала, что это имя мне подходит. Вечно примеряла себе другие имена. И вот в относительно сознательном возрасте остановилась на Василисе. И именно в тот момент моя жизнь развернулась на 180 градусов. Хотя, может и совпадение, но с тех пор я счастливая властная царица Василиса. © Василиса Хардова / Яндекс.Кью

Одну мою знакомую ребенок называл по имени, и ее это очень обижало. И разговаривали с ним, и ругали — все без толку. В итоге знакомая пошла в ЗАГС и поменяла имя на Мама! Показала сыну паспорт, мол, все, зовут меня Мама. Он, конечно, обалдел, но план сработал — теперь он ее называет Мамой, а у меня есть знакомая Мама Олеговна. © Подслушано / Ideer *** Не моя история, но все же. Моя мама сменила имя, когда ей было 15. Она жила в деревне и очень хотела учиться в старшей школе. К сожалению, образовательная система устроена так, что ты можешь лишь единожды сдать тест на поступление, и если провалишь его, то у тебя не будет шанса на образование. Мама не сдала. Она была достаточно умна, но тест оказался до нелепости сложным. Тогда она решила сменить имя, чтобы попытаться еще раз через год. В итоге мама сдала этот тест — единственная из 40 человек. © merrderber / Reddit *** Я, брат и 3 кузена гостили у тети и вспоминали нашего деда. Он был крутым чуваком с потрясным именем Вольфганг. После хороших посиделок мы решили, что все должны взять себе его имя. Распечатали бланки из интернета, заполнили их, а наутро все забыли. Через 2 недели каждый из нас получил письмо от штата, в котором было сказано, что наши новые имена зарегистрированы и нам нужно сменить документы. Так что теперь в нашей семье еще 5 Вольфгангов, и мы считаем, что это неплохо! © sapagunnar / Reddit

