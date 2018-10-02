19 историй о людях, чья сверхспособность — это изощренная и обезоруживающая смекалка
Есть люди, которые не изобретали iPhone и не летали в космос, но это не мешает им называться не иначе как гениями. Они с блеском выходят из неловких ситуаций, находят простые решения там, где у обычных людей голова взрывается от напряжения. А мы с восхищением наблюдаем за ними и стараемся учиться и запоминать.
Мы в AdMe.ru считаем, что креатив и смекалка — ценнейшие козыри в жизни, поэтому предлагаем вам почитать реальные истории, взятые из паблика «Подслушано» и сайта «Пикабу», о тех, кто в совершенстве овладел этими качествами.
- На работе влез в химический шкаф с реактивами. В ряд стоят: ацетон, петролейный эфир, серная кислота и... непонятная бутылка с наклейкой со свинкой Пеппой. Иду разбираться, что за детский сад, может, кто перепутал и случайно поставил не туда. Ан нет, это полиэтиленполиамин (ПЭПА) — отвердитель для эпоксидной смолы. Шутники. @PivBea
- Подружка назанимала в долг у друзей и знакомых на покупку 2-комнатной квартиры. Благополучно ее сейчас сдает и потихоньку выплачивает долги 215 людям.
- Снимаю квартиру у одной бабушки. Та живет этажом ниже с 2 ровесницами, и я почему-то решила, что они родственницы. Спустя полгода узнала, что 3 бабули просто хорошо общались и договорились 2 квартиры сдавать, а в 3-й жить. С дохода летают отдыхать, ходят на дорогие концерты, не нуждаются в помощи родственников или государства. Они так часто путешествуют, что бабушкой чувствую себя я.
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Работаю водителем в сфере международных перевозок. Оформляясь на границе, попал под пересменку. Делать нечего, собралась небольшая компания почесать языком. Зашел разговор о том, кто как борется со сном: кто на энергетиках, кто на кофе, кто на морально-волевых. Один старый водитель говорит:
— А у меня на панели стоит плюшевый мишка. Я с ним беседую.
— И что, как это помогает?
— А никак. Как только он начинает мне отвечать — все, пора спать. @merc.124
- Сказала коллегам, что если они не скинутся наконец на кофе, который мне пришлось покупать на свои деньги, то закрою кофейный шкафчик с чайником на 2 замка. Всем снова оказалось некогда или не нашлось налички, что было ожидаемо. А вот то, что у меня в сумочке лежат 2 навесных замка, которыми можно сцепить вместе ручки шкафа, — это оказалось для всех сюрпризом. @PivBear
- Если вы встретили того, с кем давно не виделись и не хотите с ним общаться, просто начните разговор с фразы: «Привет! А ты знал, что в России недооценивают сетевой маркетинг? Сейчас я тебе все объясню». В 90 % случаев человек вдруг начинает куда-то спешить. @SVIHOEB
- Мама работала в техникуме преподавателем, и за пропуски там требовали справки приносить либо лишали стипендии. Справки, естественно, большинство учащихся покупали. Она как-то вчиталась в печати: один парень принес из гинекологии справку, другой — с печатью овощного магазина, еще один — от ветеринарного врача.
- Собиралась на свадьбу к подруге и заказала себе визажиста, так как сама краситься не умею. В день сборов визажист звонит и говорит, что упала в обморок и приехать не может. Что делать — ума не приложу. И тут я вспоминаю, что у меня прямо в доме магазин косметики и парфюмерии. Иду туда, объясняю ситуацию, и милая девушка делает мне супермакияж за приобретение 2 косметических средств. И макияж бесплатно, и новая косметика при мне.
- Сидим дома я, жена и дочка. Занимаемся своими делами. Звонок в дверь. Открывает жена. Я наблюдаю с дивана. Через 5 секунд она идет на кухню, берет пакет с мусором и относит его за дверь. В моих глазах читается вопрос: «Что это было?» Оказывается, мальчик лет 7–8 предложил вынести мусор за вознаграждение, хочет маме подарок на день рождения купить. Попросил сколько не жалко. Жена за 40 рублей воспользовалась данным предложением. Пакет был доставлен прямиком в мусорный контейнер, подтверждено видеонаблюдением. Это не выпрашивать мелочь на улице. @orionaero63
- Один из моих знакомых любил подшутить. Однажды в школе, когда ребятам особенно не хотелось сидеть на уроке, он закапал всему классу в нос сок каланхоэ. После того как весь класс непрерывно чихал и это никак не заканчивалось, учитель, исчерпав все запасы терпения, выгнал весь класс с урока.
- Когда мой молодой человек меня обижает, но ходит гордый и не извиняется, то я набираю себе ванну и ставлю плей-лист с ужасно нудными песнями о любви, о пользе расставаний и о женской силе так, чтобы ему было слышно. Секрет в том, что в это время я в наушниках смотрю свой сериал, а он уверен, что я обдумываю расставание. Когда выхожу из ванной, то молодой человек бежит ко мне с извинениями. Всегда работает, но частить не стоит.
- Мой друг часто ходит на свидания, знакомясь с девушками из соответствующего приложения. Он эдакий романтичный нищеброд — зовет девушку в парк, в его рюкзаке походный набор джентльмена: турка, горелка, чашечки для кофе, вкусняшки и пара пледиков. Девушки млеют, когда он им заваривает кофе на природе, и жмутся к нему греться под плед.
- Увидела в каком-то фильме, как герой, чтобы похудеть, завязывал глаза перед едой, а потом ел. Так вы не видите, сколько съели, и ориентируетесь только на свои ощущения. Попробовала — реально работает. Насыщение приходит гораздо быстрее, и не надо насиловать себя, чтобы доесть до конца. Благодаря этому методу я похудела на 6 кг.
- Живу в восточной стране, и очень забавно наблюдать, как на рынке продавцы, думая, что у меня миллиарды в карманах, начинают завышать цены. Я жду пика цены и начинаю говорить на их языке, называя настоящую цену. Шок! Испуг! Пустота в глазах продавца. Черная дыра на языке. Так, я однажды купила традиционные матрасы с 24 подушками за цену в 3 раза меньше реальной, просто потому что они испугались того, как иностранка лепечет на их языке.
- Пришла на собеседование, мне и еще 2 кандидаткам дали тест на 3 страницах А4. Вопросы банальные в стиле: «Кем будете через 5 лет? Какие ваши положительные качества?» Вакансия не особо шикарная, компания не гугл, а на улице отличная погода. Подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Он поржал и кивнул. 2 другие кандидатки сидели с лицами: «А что, так можно было?» Я сама обалдела, если честно. Завтра выхожу.
- Друг купил остров, тут же нарисовалась толпа родственников, друзей и знакомых, желающих его «проведать». Благо он вовремя сообразил, во что это выльется для него в финансовом плане, поэтому открыл на пару с местным товарищем фирму, которая начала с каждого гостя брать пошлину в размере € 30 за сутки нахождения на острове — типа экологический сбор. Сумма примерно соответствует действительному проживанию на острове. Количество «знакомых» увеличилось, а друг остался для всех хлебосольным хозяином.
- Был у нас на потоке в универе один парень с длинными волосами. Но не такими, как показывают в рекламе, а с грязными, засаленными и вонючими. Отращивал он их, по его же словам, чтобы сдать за деньги. Естественно, его все подкалывали, в том числе и преподы. Один из преподов однажды ляпнул, что если парень побреется налысо, то он поставит ему «автомат». Эта история о том, как нужно сдавать биофизику.
- Перед сном, чтобы расслабиться, смотрю сериал — ровно полторы серии, а затем ставлю таймер на включение утром. В итоге вместо будильника спокойной просыпаюсь под свой любимый сериал и еще минут 20 лежу, смотрю. Никакого стресса, никакого дерганья из-за будильника.
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Уже, наверное, все имели дело с надоедливыми менеджерами из кол-центров и знают, как они могут доставать своими супервыгодными предложениями. Недавно снова пришлось столкнуться с ними, но так как я сам работал в кол-центре (сюрприз), все оказалось куда интереснее.
— Здравствуйте, хотите ли подключить очень выгодный для вас тариф?
— Привет. Я у вас работал.
— Простите, до свидания. @Dionshik
Мы подумываем испробовать на себе лайфхак с сериалом вместо будильника. А вам приглянулась какая-нибудь история?