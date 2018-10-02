Работаю водителем в сфере международных перевозок. Оформляясь на границе, попал под пересменку. Делать нечего, собралась небольшая компания почесать языком. Зашел разговор о том, кто как борется со сном: кто на энергетиках, кто на кофе, кто на морально-волевых. Один старый водитель говорит:

— А у меня на панели стоит плюшевый мишка. Я с ним беседую.

— И что, как это помогает?

— А никак. Как только он начинает мне отвечать — все, пора спать. @merc.124