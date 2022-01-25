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19 историй о детском садике от людей, которым он запомнился не только кашей с комочками и молочной пенкой

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Каждый родитель, отдавая ребенка в садик, переживает о том, сможет ли малыш завести друзей, будет ли хорошо питаться и насколько компетентными окажутся воспитатели. Да и для самого ребенка это крайне волнительный этап в жизни: он учится находить общий язык со сверстниками, жить по расписанию, черпает первые знания об окружающем мире. И хотя одни из нас вспоминают это место с содроганием, а другие — с улыбкой и теплотой, каждый явно найдет, что о нем рассказать.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо треда, в котором люди поделились своими воспоминаниями о детском садике. Ведь в них есть все: первая любовь, разочарования, искрометные шалости и настоящая трагикомедия.

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А вы ходили в детский сад? Чем вам запомнилось это время?

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