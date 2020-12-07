19 историй, которые доказывают, что родителям мальчишек не обойтись без валерьянки

Сидим сейчас за завтраком. А дядя, которому 72 года, громовым голосом отчитывает моего сына: «Вот, прибежал с прогулки — сразу за круассаны. Теперь кашу есть не будешь. Нас так не воспитывали, у нас все четко в СССР было: завтрак, обед, полдник и ужин. Ты перебиваешь аппетит, а потом, конечно, тебя не заставить есть. Как говорила одна англичанка, никаких перекусов между приемами пищи. А сейчас черт-те что». Сын (5,5), прервав монолог: «Дядя Слава, пока ты тут говорил, я уже все съел». © Bakkara / Pikabu

Работаю машинистом. Когда дети были маленькими (2 пацана 5–7 лет), ездили с ними на море на поезде. Как-то, зайдя в вагон-ресторан, договорился с барменшей, что, если зайдут дети и скажут, что у них папа — машинист, чтобы давала им все бесплатно. Оставил ей залог ₽ 2 000. Дети сначала не поверили, что сыновьям машинистов дают все бесплатно, но, сходив один раз, стали бегать туда постоянно. Зайдя на следующий день в ресторан, я узнал, что должен еще 5 000. По тем временам немалые деньги. © Подслушано / Ideer

Мой брат спросил своего 6-летнего сына, кем он хочет быть, когда вырастет. Тот сказал, что в течение недели он хотел бы быть строителем, чтобы строить дома для бездомных. Потом добавил: «А по выходным я хочу быть клоуном». © martia_larts / Reddit

Дома с сыном вдвоем. Ему 2 года, ковыряется со своими игрушками в комнате. Я мою посуду на кухне. Квартирка у нас маленькая, то есть я прекрасно слышу, как ребенок разговаривает с собой и со мной в процессе игры. Через какое-то время понимаю, что тихо. (Родители поймут, что тут уже должно быть страшно.) Вытираю руки, захожу в комнату. Сына нет. Тут я вспоминаю, что входную дверь после прогулки на ключ я не закрыла. Уже с тревогой бегу в коридор. Малыш стоит возле двери, опустив руки, и молчит. Поворачивается ко мне и произносит:

— Мама, там мальчик.

Подхожу к двери. Она приоткрыта. Смотрю в глазок. А там никого. Лестничная клетка пуста. Смотрю на сына, он смотрит на дверь.

— Мама, там мальчик, — повторяет он. Ручка двери опускается, и дверь приоткрывается сильнее. Хватаю сына на руки, захлопываю дверь. Сердце колотится.

— Простите, пожалуйста, это не вы варежки в подъезде уронили?

Соседский мальчишка, Сашка. Маленький он, видимо, в глазок не разглядела.

— Спасибо, — говорю. — Наши варежки.

Ну и страху я натерпелась в тот день. © Gvozdi4ka / Pikabu