19 историй, которые доказывают, что родителям мальчишек не обойтись без валерьянки
Чтобы воспитать сына, родители должны запастись перекисью водорода, бинтами, терпением и баллоном с валерианой. Ведь в каждом маленьком парнишке сидит чертенок или даже два. И ученые говорят, что мальчики гораздо чаще девочек попадают в неприятности. Но, несмотря на все трудности, мамы и папы умудряются вырастить хороших мужчин. Как? А вот читайте дальше.
Команда AdMe.ru решила разобраться, действительно ли воспитание мальчишек заставляет родителей напрячься.
- Мои сыновья те еще обжорки. 5-литровая кастрюля супа и 50 котлет — это что-то! Скоро куплю котел и буду готовить в нем. Мама 3 мальчишек. © Подслушано / Ideer
- Однажды мой дядя пошел с сыном (6–7 лет) на ужин, и они столкнулись с его начальником. Дядя говорит сыну: «Это папин начальник». На лице ребенка появляется полнейшее негодование, и он заявляет: «Ты не босс моего папы! Моя мама — босс моего папы!» © anglerfishtacos / Reddit
- Мои сыновья не смотрят советские мультфильмы. У младшего кумир — Спанч Боб, у старшего — Наруто и прочая ерунда. «Ну, погоди!», «Приключения кота Леопольда», «Простоквашино» для них скучные и неинтересные, чего я никак не могла понять, всячески пытаясь приобщить их к просмотру. Как же я была удивлена, когда выяснилось, что они обожают домовенка Кузю и дядюшку Ау, смотрят мультики про них с восторгом и интересом. Оказывается, причиной послужило то, что они похожи на бомжей! © Подслушано / Ideer
- Сыну было лет 6–7, когда он увлекся чипсами и кириешками, постоянно просил их. Я решила ему прочитать лекцию о вреде таких продуктов. Мол, они вредные, там сплошная химия, это вообще нельзя есть и т. д. На что мне чадо отвечает: «И это мне говорит человек, который в детстве жевал гудрон?» Лекция провалилась, чипсы остались. © Zyzy42 / Pikabu
- Когда одному из моих сыновей было 5 лет, он сделал цветную копию 1-долларовой банкноты с обеих сторон, вырезал отпечатки и склеил вместе, а потом принес мне показать свое творение. Прочитав ему поучительную лекцию о том, что так делать ни в коем случае нельзя, я добавил, что эти деньги нигде не примут, потому что все сразу поймут, что они ненастоящие. «Но мне не нужно обманывать всех людей, — ответил он, — мне нужно обмануть только тебя». Хм-м-м... Мне нужно это хорошенько обдумать. © Chairboy / Reddit
- Недавно пришлось полежать в больнице. Со мной была женщина, у которой 2 сына. Близнецам по 18 лет. Звонит она однажды им и просит купить форели: уж очень рыбу любит. Приезжают на следующий день сыновья, вручают пакет, а там громадная замороженная неразделанная форель. © Подслушано / Ideer
- Занимаюсь с сыном (4 года), рассказываю с умным видом про строение Солнечной системы на примере картинки. Все шло по плану, пока ребенок не спросил: «Мама, а на какой планете стоят мальчик и девочка с телескопом?» © lipa1706 / Pikabu
- Приехала погостить к брату и его семье. Он живет с женой, ее мамой и 2 сыновьями. Младшему 3 года. Вижу его редко, но часто высылаю подарки. Он мальчик активный и весь вечер носился туда-сюда. А тут прибегает ко мне и говорит: «Бабушка сказала тебя поцеловать и что ты меня будешь мять». © Подслушано / Ideer
- На работе одна из коллег ударилась в воспоминания о своих сыновьях и размышления о том, как она хотела бы еще и дочку:
— Девочки ведь такие лапочки! Не то что мои мальчишки. Бандиты и хулиганье! Оба такие задиры! Друг с другом постоянно из-за всяких мелочей собачились в детстве. Да им и сейчас мирно не живется. Даже и не знаю, закончится ли это когда-нибудь.
Я с философским видом пожимаю плечами:
— Да у многих мальчишек натура такая, только повод дай. Мы вот с приятелем, помню, вообще из-за последней жвачки подрались.
— Ха-ха! Вот об этом я и говорю, — улыбнулась она своим воспоминаниям. — А сколько вам лет тогда было?
А я так потупил очи долу:
— Двадцать семь...
Коллега в шоке. © Bu***sbomjami / Pikabu
- В детстве мама давала мне мелочь, а я складывал в копилку. Мама нашла копилку, спросила: «Зачем?» Я сказал, что это ей на шубу, которую папа не хотел покупать. Мама расплакалась и через 3 дня купила мне велик, на который я, кстати, и копил. Талант выдумывать у меня был с детства. © uanews3 / Twitter
- В нашей компании у всех сыновья, только у меня дочь. Игры у них, конечно же, мальчишечьи, в связи с чем малая иногда расстраивается, но все равно играет.
Бесятся они на площадке.
Дочь: «Ребята, а давайте вы будете рыцари, а я ваша принцесса. Я буду вам обед готовить!»
Кто-то из ребят: «Пацаны, точно, мы будем рыцари, а она наша повариха!»
Занавес. © zelenlesa / Pikabu
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Сидим сейчас за завтраком. А дядя, которому 72 года, громовым голосом отчитывает моего сына: «Вот, прибежал с прогулки — сразу за круассаны. Теперь кашу есть не будешь. Нас так не воспитывали, у нас все четко в СССР было: завтрак, обед, полдник и ужин. Ты перебиваешь аппетит, а потом, конечно, тебя не заставить есть. Как говорила одна англичанка, никаких перекусов между приемами пищи. А сейчас черт-те что». Сын (5,5), прервав монолог: «Дядя Слава, пока ты тут говорил, я уже все съел». © Bakkara / Pikabu
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Работаю машинистом. Когда дети были маленькими (2 пацана 5–7 лет), ездили с ними на море на поезде. Как-то, зайдя в вагон-ресторан, договорился с барменшей, что, если зайдут дети и скажут, что у них папа — машинист, чтобы давала им все бесплатно. Оставил ей залог ₽ 2 000. Дети сначала не поверили, что сыновьям машинистов дают все бесплатно, но, сходив один раз, стали бегать туда постоянно. Зайдя на следующий день в ресторан, я узнал, что должен еще 5 000. По тем временам немалые деньги. © Подслушано / Ideer
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Мой брат спросил своего 6-летнего сына, кем он хочет быть, когда вырастет. Тот сказал, что в течение недели он хотел бы быть строителем, чтобы строить дома для бездомных. Потом добавил: «А по выходным я хочу быть клоуном». © martia_larts / Reddit
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Дома с сыном вдвоем. Ему 2 года, ковыряется со своими игрушками в комнате. Я мою посуду на кухне. Квартирка у нас маленькая, то есть я прекрасно слышу, как ребенок разговаривает с собой и со мной в процессе игры. Через какое-то время понимаю, что тихо. (Родители поймут, что тут уже должно быть страшно.) Вытираю руки, захожу в комнату. Сына нет. Тут я вспоминаю, что входную дверь после прогулки на ключ я не закрыла. Уже с тревогой бегу в коридор. Малыш стоит возле двери, опустив руки, и молчит. Поворачивается ко мне и произносит:
— Мама, там мальчик.
Подхожу к двери. Она приоткрыта. Смотрю в глазок. А там никого. Лестничная клетка пуста. Смотрю на сына, он смотрит на дверь.
— Мама, там мальчик, — повторяет он. Ручка двери опускается, и дверь приоткрывается сильнее. Хватаю сына на руки, захлопываю дверь. Сердце колотится.
— Простите, пожалуйста, это не вы варежки в подъезде уронили?
Соседский мальчишка, Сашка. Маленький он, видимо, в глазок не разглядела.
— Спасибо, — говорю. — Наши варежки.
Ну и страху я натерпелась в тот день. © Gvozdi4ka / Pikabu
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Сыновья (7 и 9 лет) всегда засыпали под сказки. Недавно первый раз отказались от «Золушек», «Дюймовочек» и «Котов в сапогах». Поставили диск с Цоем и уснули под «И если есть в кармане пачка...». Так уходит детство. © Подслушано / Ideer
- Воспитание сына часто похоже на ситуацию, как будто ты находишься в центре торнадо. У него будет куча идей, которые он воплотит в жизнь. И единственное, что вы сможете сделать, — это убраться в комнате после всех этих игр. Большинство из мальчиков именно такие. © Anna Sylv / Quora
- Обычно в семьях женщины возмущаются насчет мужчин: мол, сиденье поднял на унитазе и не опустил обратно. А я живу с мужем и 3 сыновьями, и они выговаривают мне, что я его не поднимаю. © Подслушано / Ideer
- Девочек с давних времен эксплуатируют — заставляют убираться и готовить. С мальчиков пылинки сдувают: продолжатели рода, наследники дивана и серванта с хрусталем, им перетруждаться нельзя.
Была у нас на работе тетя, которая жалела, что у нее дочери нет, одни сыновья. А дочь бы ей готовила, убирала. Спрашиваем: «А сыновья не могут?» Отвечает: «Им семьи создавать надо, они уже отдельно живут». Опять спрашиваем: «А дочери семья не была бы нужна?» Ух, вы бы видели, как ее перекорежило. Эта самая несуществующая в природе дочь должна была за ней в ее мечтах ухаживать до смерти. А сыновей она в этой роли не видит. В общем, мы порадовались за дочь, что она так и не родилась. © Qwertymnbvcx / Pikabu
А на ваш взгляд, есть разница в воспитании мальчиков и девочек?