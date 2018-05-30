19 историй из жизни, которых не выдумает ни один голливудский сценарист
Для того чтобы написать гениальный сценарий, не нужна богатая фантазия. Достаточно просто смотреть по сторонам, и жизнь сама подкинет вам сюжет, да еще наполненный такими яркими деталями, что вы будете сомневаться, не сон ли это. Просто почитайте реальные истории про муху Анатолия и бабушку, которая встретила своего принца в 72 года, и убедитесь сами.
AdMe.ru собрал истории от пользователей Pikabu, «Палаты № 6» и «Подслушано», которые доказывают, что жизнь — лучший сценарист.
- Познакомился на сайте знакомств с девушкой. Симпатичная, на свидание пришла без опоздания. Посидели в кафе, а потом пошли гулять. Проходим мимо отделения полиции, она меня останавливает у стенда «Их разыскивает полиция», показывает на фото женщины и говорит: «Это мама моя». А потом рассмеялась в голос и резко замолчала, добавив: «Я не шучу, это правда моя мама. Уже 6 месяцев в бегах».
- Моей бабушке 72, она очень активная, начала учить английский на досуге, хоть все над нею и подшучивали. 2 года назад она познакомилась с мужчиной ее лет из Норвегии. Он приезжал к ней один раз, но с семьей она его не познакомила, боясь насмешек. Еще через год они поженились, и она уехала. А вчера они приехали к нам: спортивный симпатичный мужчина, которого даже стариком не назовешь, похудевшая, подтянутая, загорелая бабушка в джинсах и модной блузке, с прической, глаза сияют, держатся за ручки. Неплохо говорит по-английски, учит норвежский, путешествуют. Посидели час и ушли по музеям. А мы с мамой, совершенно обалдевшие, молчали весь день.
- Еду в автобусе, заходит женщина, просит у водителя счастливый билет, чтобы отдать маме, которая лежит в больнице. И водитель, как добрый фей, отдает целый рулон билетов, чтобы она выбрала себе нужный.
- Из-за работы мне часто приходится возвращаться домой поздно, по неосвещенным улицам. Общественного транспорта после 21:00 не дождешься, а такси дорого. Кроме перцового баллончика всегда ношу с собой в сумке жуткую маску с Хеллоуина. Когда иду домой в темноте, надеваю ее и держу наготове плеер с сатанинским смехом. Пока ко мне еще никто не приставал, но мне иногда даже хочется, чтоб это случилось. Хочу увидеть реакцию этого человека.
- Когда была подростком, познакомилась с парнем. Жил он за городом, встречались мы редко, так как родители не разрешали так далеко ездить одним. Общались в интернете, иногда созванивались. Потом общение сошло на нет, «официального» расставания не было. Спустя 4 года от скуки написала ему, мол, давай уже расстанемся по-хорошему. Посмеялись, вспомнили, решили встретиться. Уже 6 лет вместе после той встречи и 10, если считать эту 4-летнюю паузу.
- Пошли в лес по грибы. Присели отдохнуть, смотрим, в земле дверь, из любопытства зашли. То, что мы там увидели, повергло нас в шок: хороший ремонт, огромный телевизор, видеокассеты с фильмами, полный погреб элитного алкоголя, книги, сигары, кожаная мебель, кондиционер, окна в потолке, печка, посуда дорогая и проведенная до трансформатора проводка. Лет 10 там, видимо, никого не было. У чувака хороший вкус и стерва жена, как я понял. Потом узнал, что это «берлога» нашего соседа, который переехал в Германию.
- Мы с моим мужем познакомились в травмпункте. Я пришла с ожогом ягодицы, а он вывихнул ногу. Уже 2 года вместе, и все это время нам не дает покоя вопрос: что ответить ребенку на вопрос, как мы познакомились?
- Еду в такси, спрашиваю у водителя:
— Это ваша муха или я могу ее выпустить?
— Оставьте, если вам не мешает, — мгновенно включается он. — Это Анатолий, ему нужно в Пулково.
- Пару лет назад работала в дорогом сувенирном магазине. Был у нас постоянный клиент — интеллигентный мужчина в возрасте, врач. Скупал у нас всех фарфоровых клоунов: от мелких за пару тысяч до полуметровых за несколько десятков. Известно было, что покупает он их в подарок дочери. Однажды я спросила, где она их хранит, так как мужик скупил нереальное их количество. Оказалось, что у дочки под них целая комната в замке в Англии! Она там училась и вышла замуж за графа. В тот момент мою зависть можно было потрогать руками, так же как и гордость мужика за то, что у него внук — граф.
- Подруга умудрилась так чихнуть, что у нее лопнула барабанная перепонка. Долго считала ее образцом «везучести», пока сама не зевнула до вывиха челюсти. Не зря мы лучшие подруги.
- Работаю в супермаркете кассиром. Людей за день вижу сотни, все они как один. Ничего впечатляющего не наблюдаю. Повадился один симпатичный парень ходить в наш магазин, я заметила, что нравлюсь ему. Всегда улыбается, но заметно, что стеснительный. Однажды я была без настроения, скучно, скорее бы домой... Заходит он. И вот отпускаю его на кассе, проговорив стандартный алгоритм, и добавляю от себя: «Вам кассир не нужен?» А он отвечает: «Нужен». Закрутилось. Люблю.
- Когда училась в школе, после уроков зашла с подругами в кафе и увидела своего отца с какой-то блондинкой. Она сидела ко мне спиной, а папа был слишком увлечен беседой и не заметил меня. Во мне откуда-то взялось столько гнева, что я подошла и вылила этой крале стакан холодной воды на голову. Она с криками подрывается с места, мы с нею встречаемся взглядами, и я вижу, что это моя мама. Она просто перекрасила волосы.
- Иду я как-то раз по улице, как обычно, останавливаюсь на светофоре, задумчиво смотрю на другую сторону дороги, а там... Бабушка в ядерно-розовом спортивном костюме и с петухом на поводке.
- Знакомую моей тети после развода потянуло на экстрим. Решила прыгать с парашютом. Первый же прыжок — трещина в позвоночнике. Месяц на обезболивающих, шутки «Надо было мне дайвингом заняться, дуре!» Спустя полгода звонок: «Звоню тебе из испанской больницы. Меня ударил током скат!»
- Стою на обочине дороги, тут у проезжающего мимо фургона открывается на ходу задняя дверь, вываливается прямо мне под ноги коробка, дверь закрывается, и машина уносится вдаль. Я даже испугаться не успела. Открываю — полная коробка мороженого в вафельных стаканчиках. Это, конечно, не 500 эскимо с вертолета, но везуха, определенно везуха!
- Раз в неделю выбираюсь с бабулей на рынок и помогаю закупить все необходимое. В последний раз наблюдал картину, как две торговки мясом повздорили, у кого товар лучше. Одна бабка с воплями кидалась в другую сырыми желудками, а ее соперница защищалась бараньей головой.
- Стояла в Китае возле кофейни, ждала подругу. Холодно, идет дождь, я забыла куртку, телефон разряжен, подруга опаздывает и неизвестно когда придет, я не знаю китайского — в общем, весь набор. Стою на нервах, ежусь от холода, как вдруг выходит парень-бариста и молча протягивает мне латте. Я нерешительно полезла за кошельком, но он лишь покачал головой, всучил мне стаканчик, улыбнулся и ушел дальше работать. Ни имен, ни диалога, лишь минутный эпизод, но до сих пор помню тот самый вкусный кофе.
- Украли обувь в поезде. Спала на верхней полке, просыпаюсь, на следующей станции выходить, а обуви нет. Обыскала весь вагон. Люди ржут, весело же. А я плачу, мне еще на автобусе ехать домой, а я в носках. Помог один парень — дал свои вьетнамки. И вот сижу я на вокзале в шлепках на 6 размеров больше, заплаканная. Люди косятся. И обидно, и грустно, и смешно. Спасибо ему. А тапки я верну.
- В детстве, когда мне снились кошмары, я вскакивала с кровати и босиком в пижаме бежала к папе в мастерскую. Папа — архитектор, но часто писал красками, так он отдыхал от своей основной работы. Я прибегала к нему, садилась в кресло, укутывалась пледом и, трясясь от страха, описывала ужасных существ, что мне снились... Отец внимательно меня слушал и одновременно рисовал с моих слов. Какого бы монстра я ни описала, на холсте всякий раз оказывался какой-нибудь миленький зверек. Я возмущенно говорила ему: «Папа, он вообще не похож на того монстра!» — а он удивленно отвечал: «Серьезно? Извини, можешь еще раз описать?» И как только я пыталась вспомнить сон, осознавала, что он почти выветрился из памяти, поэтому и бояться нечего.
А в вашей жизни случались истории, которые могли бы стать сценарием для голливудского фильма?
Фото на превью Подслушано