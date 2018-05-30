19 историй из жизни, которых не выдумает ни один голливудский сценарист

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Для того чтобы написать гениальный сценарий, не нужна богатая фантазия. Достаточно просто смотреть по сторонам, и жизнь сама подкинет вам сюжет, да еще наполненный такими яркими деталями, что вы будете сомневаться, не сон ли это. Просто почитайте реальные истории про муху Анатолия и бабушку, которая встретила своего принца в 72 года, и убедитесь сами.