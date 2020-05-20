19 искрометных твитов от чемпионов по игре в слова
Умение составлять из всем известных слов неожиданные словосочетания — настоящая суперсила, которой хочется обладать многим. И если у кого и стоит ей поучиться, так это у мастеров остроумных реплик из твиттера, которые умеют обсмеять все на свете: от режима дня и видов боли до сериалов и упаковки печенья.
Мы в AdMe.ru обожаем делать подборки с остроумными твитами: и сам получишь удовольствие, и других насмешишь. Смотрите, что мы отыскали на этот раз.
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А у вас есть остроумные знакомые, которые никогда не лезут за словом в карман?
Фото на превью dimafromnsk8 / Twitter