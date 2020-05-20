19 искрометных твитов от чемпионов по игре в слова

44 1 30 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Умение составлять из всем известных слов неожиданные словосочетания — настоящая суперсила, которой хочется обладать многим. И если у кого и стоит ей поучиться, так это у мастеров остроумных реплик из твиттера, которые умеют обсмеять все на свете: от режима дня и видов боли до сериалов и упаковки печенья.

Мы в AdMe.ru обожаем делать подборки с остроумными твитами: и сам получишь удовольствие, и других насмешишь. Смотрите, что мы отыскали на этот раз.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

А у вас есть остроумные знакомые, которые никогда не лезут за словом в карман?