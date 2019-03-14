19 искренних снимков о том, каково это — быть отцом-одиночкой
Многие считают, что мамы занимаются детьми гораздо больше, чем папы, но это лишь стереотип. В мире много отцов, которые по разным причинам остались с детьми один на один. Но они не сдаются и стараются изо всех сил, чтобы заменить им обоих родителей: плетут косички, помогают красить ногти и брить ноги, пекут торты и упаковывают подарки.
Мы в AdMe.ru расчувствовались от каждой из историй, которые папы рассказали в интернете, и делимся с вами лучшими из них.
«Я отец-одиночка 2 дочерей. Старшая захотела устроить „тошнотворную“ тематическую вечеринку, и я сделал такой торт. Мне нравится!»
«Одиноким папой быть нелегко, зато у меня есть опыт, которого нет у других отцов»
«Сын мечтает стать пожарным. Сделал ему игровую комнату в виде пожарной машины»
«Как бы ни было сложно, есть маленькие вещи, которые мои дети запомнят»
«Медленно учусь мелким, но важным навыкам»
А некоторые отцы-одиночки достигают в этом мастерстве невиданных высот
Если ты папа дочки, нужно учиться еще и красить ногти
Или красить ногти будут тебе
«Моя самая большая радость в жизни — вот этот мини-я. Для всех отцов-одиночек: вашим детям повезло, что вы у них есть, оставайтесь сильными»
«Дочь сказала, что пришло время наводить красоту»
«Мой первый Хеллоуин в роли отца-одиночки»
«Это должны были быть оладушки в виде Минни — подружки Микки-Мауса»
«Команда моего сына выиграла местный чемпионат по американскому футболу. Я спросил, как он хочет это отпраздновать, и он незамедлительно ответил: „Рыбалка с тобой“. Слезы счастья отца-одиночки»
«Дочь спросила, когда я научу ее брить ноги. Что ж, это было сегодня»
Но пока они еще маленькие, будни папы выглядят как-то так...
Первые попытки одинокого отца сделать торт в виде Спайдермена
Иногда приходится выкручиваться всеми возможными способами
«К сыну в гости приходила зубная фея»
И бонус, который касается всех отцов: вот почему в мужских туалетах тоже нужны столики для пеленания
А как вы с папами проводили вместе время в детстве?