19 трогательных фото бабуль и дедуль, которые согреют лучше ромашкового чая

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Все знают, что вкуснее бабушкиной выпечки ничего не бывает, а у дедушки золотые руки. Наши старички с удовольствием делятся опытом и мудростью, накопленными за десятилетия: учат шить, готовить или своим примером подвигают на большие и важные поступки. А их улыбки и похвала дороже любой драгоценности.

Мы в AdMe.ru обожаем делиться теплом с нашими читателями. Например, вот такими искренними и воодушевляющими фотографиями бабулек и дедулек, от которых так и веет уютом и счастьем. И мы ценим каждый момент, проведенный рядом со своими самыми родными людьми.

«Моя бабушка слепила снеговика, и у них самые лучшие улыбки на свете»

«Сфотографировал дедушку, который радуется, глядя, как его внучка пускает мыльные пузыри»

«Я связала своей бабуле мишку на 92-летие. Она распаковала его, обняла и растопила мое сердце»

«Недавно мой дедушка оказался в больнице. Там он без конца говорил врачам, что ему нужно поскорее выписаться, потому что у него очень важная миссия: провести внучку к алтарю»

«Он был так горд и счастлив. Вот его фото со свадьбы».

«Бабушка вырастила потрясающие огромные фиалки. Она так ими гордится!»

«Моя 100-летняя бабушка с 10-недельным щенком»

«Брюки дедушки идеально сочетаются с рисунком на моем пальто»

«Моя 80-летняя бабушка, которая сделала свою первую татуировку в 78, пришла со мной на концерт группы Eagles. Она самая крутая!»

«Моей бабушке — 86»

«Недавно ездил к своей бабушке. Остался с ночевкой. Не удержался и сфотографировал, как сложены подушки»

«Моя 90-летняя бабуля только что пробежала — не прошла, а именно пробежала — свои первые 5 км!»

«Мой дедушка встретил своего правнука впервые с момента его рождения»

«Разрушила стереотипы и связала джемпер для своей прекрасной бабули!»

«На 70-летие бабуля в первый раз прыгнула с парашютом. Вообще не боялась, только на высоте дух захватило, говорит»

«Мой прадедушка всегда ведет себя как ребенок, заставляя меня улыбаться»

Бабушка и ее 3-летний внук готовят вместе по FaceTime

«Это мастерская моего 85-летнего дедули»

«Моей прабабушке 97 лет. Она живет одна, водит машину, косит газон, любит красивых мужчин. А еще она может дотянуться руками до пальцев ног»

«Бабушка и ее лучший друг»