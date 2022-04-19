19 трогательных фото бабуль и дедуль, которые согреют лучше ромашкового чая
Все знают, что вкуснее бабушкиной выпечки ничего не бывает, а у дедушки золотые руки. Наши старички с удовольствием делятся опытом и мудростью, накопленными за десятилетия: учат шить, готовить или своим примером подвигают на большие и важные поступки. А их улыбки и похвала дороже любой драгоценности.
Мы в AdMe.ru обожаем делиться теплом с нашими читателями. Например, вот такими искренними и воодушевляющими фотографиями бабулек и дедулек, от которых так и веет уютом и счастьем. И мы ценим каждый момент, проведенный рядом со своими самыми родными людьми.
«Моя бабушка слепила снеговика, и у них самые лучшие улыбки на свете»
«Сфотографировал дедушку, который радуется, глядя, как его внучка пускает мыльные пузыри»
«Я связала своей бабуле мишку на 92-летие. Она распаковала его, обняла и растопила мое сердце»
«Недавно мой дедушка оказался в больнице. Там он без конца говорил врачам, что ему нужно поскорее выписаться, потому что у него очень важная миссия: провести внучку к алтарю»
«Он был так горд и счастлив. Вот его фото со свадьбы».
«Бабушка вырастила потрясающие огромные фиалки. Она так ими гордится!»
«Моя 100-летняя бабушка с 10-недельным щенком»
«Брюки дедушки идеально сочетаются с рисунком на моем пальто»
«Моя 80-летняя бабушка, которая сделала свою первую татуировку в 78, пришла со мной на концерт группы Eagles. Она самая крутая!»
«Моей бабушке — 86»
«Недавно ездил к своей бабушке. Остался с ночевкой. Не удержался и сфотографировал, как сложены подушки»
«Моя 90-летняя бабуля только что пробежала — не прошла, а именно пробежала — свои первые 5 км!»
«Мой дедушка встретил своего правнука впервые с момента его рождения»
«Разрушила стереотипы и связала джемпер для своей прекрасной бабули!»
«На 70-летие бабуля в первый раз прыгнула с парашютом. Вообще не боялась, только на высоте дух захватило, говорит»
«Мой прадедушка всегда ведет себя как ребенок, заставляя меня улыбаться»
Бабушка и ее 3-летний внук готовят вместе по FaceTime
«Это мастерская моего 85-летнего дедули»
«Моей прабабушке 97 лет. Она живет одна, водит машину, косит газон, любит красивых мужчин. А еще она может дотянуться руками до пальцев ног»
«Бабушка и ее лучший друг»
А что лучше всего получается делать у ваших бабушек и дедушек?
Фото на превью prostomal4ik / Pikabu
AdMe/Народное творчество/19 трогательных фото бабуль и дедуль, которые согреют лучше ромашкового чая
Поделиться этой статьёй