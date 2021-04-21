19 идеальных фото, авторам которых хочется предъявить: «Докажи, что это не фальшивка»

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Сегодня фотографом себя может считать абсолютно каждый, для этого нужен только телефон. Это правило подойдет для незамысловатого кадра. Совсем другое дело, если вы хотите сделать шедевральный снимок. Тут уже понадобится побольше навыков. Хотя погодите, иногда достаточно только везения, чтобы успеть в нужный момент нажать на кнопочку, и вуаля — фото мечты готово.

Мы в AdMe.ru и сами любим поохотиться за красивыми кадрами, но сегодня буквально прилипли к мониторам, рассматривая фото пользователей сети.

«3 года ловлю солнце на Невском. То солнца нет, то его в последний момент прикроют тучи, то еще что-то помешает»

«И вот наконец-то все сложилось как надо».

«Я тусовалась сегодня с ленивцем»

Не поворачивайся к нему спиной, а то несладко будет. © PieYet91 / Reddit

«Это фото склеено из нескольких, большинство снимков сделаны после дождя в Калифорнии»

«Идея этого кадра появилась у меня на днях, когда я делал снимок столба».

«Я не считаю себя великим фотографом, но мне больно уж нравится эта фотокарточка, сделанная в Швейцарии»

Сколько вы заплатили лани? © sysable / Reddit

«Каньон Антилопы в Аризоне и самолет, удачно попавший в кадр»

Обои, которые установлены в телефоне «по умолчанию», должны выглядеть так. © QwertytheCoolOne / Reddit

«Я хотел бы подарить фотографию этим ребятам»

«Знакомые убедили, что сделанное мной тесто определенно заценят»

Как пекарь я просто завидую. © b-50cal / Reddit

«Доказательство того, что кофе — это жизнь»

Как будто бы замок Снежной королевы

Умиротворенный пес в лучах солнца

«Рекламный щит разделил улицу надвое»

Солнечный свет + жалюзи = идеальные треугольники

Крыша напоминает клавиши пианино

«Пока я делал фото, облако показало мне „класс“»

«Они дополняют друг друга»

«Я вчера сделал 230-мегапиксельное изображение солнца, соединив более 100 000 изображений»

«Радужное облако на Фиджи»

Это та фотография, которую удается сделать раз в жизни. © StupidizeMe / Reddit

«Я сделал этот снимок во время полнолуния в марте недалеко от Остина»

«Мой кот выглядит так, будто собирается смыться в канализацию»