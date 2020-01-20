19 хитрых лайфхаков от людей, которые перешли на новый уровень смекалистости

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«Любая проблема решаема» — именно с таким кредо живут герои нашей подборки. Их креативности может позавидовать каждый, ведь они придумывают маленькие хитрости буквально на лету. Как сделать четыре выходных дня из двух, как не терять свои AirPods и никогда больше не проспать будильник по утрам — пользователи сети уже знают ответы.

Мы в AdMe.ru не упускаем случая узнать о новых лайфхаках из сети, и вот вам свежая порция гениальных (а иногда и безумных) идей на все случаи жизни.

Один из первых актуальных советов 2020 года

Когда боишься потерять свои новые AirPods

И не нужно теперь вставать с дивана и смотреть в окно

Когда родители заблаговременно озаботились для тебя кроватью на всю жизнь

Когда ты умеешь повернуть в угоду себе даже негативные отзывы

Когда нужно срочно запереть дверцы шкафа, но под рукой лишь ножницы и замок

Вот как в XXI веке следят за безопасностью детей

Когда сказали, что подарок должен быть красиво упакован, а у тебя закончилась оберточная бумага

Когда у тебя всего два выходных, но нужно больше

Используйте фильтры для кофе, перед тем как насыпать почву в горшок для растения. Тогда земля не будет высыпаться через дырочки в горшке

«Забыл мою камеру и штатив дома, но все равно нашел решение»

Когда хочется побыть одному, но у тебя жена и ребенок

Когда хочется погреться у костра, но дым постоянно попадает в глаза

«Вот так я сегодня почистил клавиатуру»

«Сегодня утром я внезапно осознал: чтобы зонт не ломало во время ветра, нужно всего лишь замотать ремешок вокруг ручки!»

«Нарисовала себе шпаргалочку чтобы не путать»

«Сегодня я сделал подставку для смартфона на работе. Не могу показать, как это смотрится с телефоном, потому что на него же и сфотографировал мое изобретение»

Лайфхак для автомобилистов

Чтобы ничего не забыть купить, просто наклейте список покупок на ручку тележки

А у вас есть свои лайфхаки, которыми вам не жалко поделиться?