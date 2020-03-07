19 хаков от людей, которые плевать хотели на ваши устоявшиеся правила

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А вы заметили, что есть такие люди, чье мышление настолько нестандартно, что даже не верится? Казалось бы, ну что сейчас можно придумать новенького, когда все идеи идут по кругу. Ан нет, найдется такой уникум, который перевернет наше восприятие вверх тормашками. Иногда это вызывает улыбку, но чаще всего дает реальный повод задуматься: может, стоит иногда выходить за рамки привычного?

Мы в AdMe.ru уважаем смелость этих людей, которые не только идут наперекор устоявшимся вещам, но и вносят в нашу жизнь чуточку позитива.

«Мой друг делает заметки в Minecraft»

А вдруг сработает

Конечно ты...

Отец дал задание детям нарисовать его спящим. Гениально

Когда тебя просят положить плитку, но не дают на это денег

Математика — наше все

Инженерная мысль

А что, так можно было?

Если у вас нет холодильника, используйте снег

Получите, любители фитнеса и диет

Мальчик зрит в корень

Гениальная идея для тех, кто не может определиться, какой стиль ему больше идет

Интересно, она согласилась?

М — мотивация

Мотаем на ус

В копилку гениальных идей

Только пакеты кладите поплотнее

В любви и на войне все средства хороши

Где вы были раньше!

Поделитесь с нами своими гениальными находками. Вдруг кому-то пригодится.