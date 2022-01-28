19 гуру домашнего хозяйства, которые уже постигли все тонкости экономии

Благодаря разумному потреблению мы учимся и заботиться об экологии, и неплохо экономить. Ведь ничто так не сохраняет бюджет, как отсутствие лишних трат. Уже с детства мы знаем, что носки можно заштопать, а из старых тканей сшить себе новое платье.

Но пользователи сети находят все новые и новые способы избегать лишних трат. Они своими руками сооружают полезные вещи для дома и сада, декорируют квартиры и получают от этого процесса массу удовольствия.

Мы в AdMe.ru тоже занялись изучением такой важной темы и записали некоторые хаки.

Как сделать ирригатор за ₽ 350: обычная спринцовка, насадки для ирригатора — и готово

«Этим куском мыла-мочалки для рук пользуюсь уже 1,5 года. Я думаю, хватит еще месяца на 3. Лучшее соотношение цены и качества»

«Такая „давилка“ уже 10 лет помогает нам экономнее использовать зубную пасту»

Новая жизнь сита становится более гламурной

Самолетное шасси превратилось во вращающийся кофейный столик

«С мужем сделали для одежды. Дизайн мой. Купили сетку из дерева, крючки, краску. Я красила и помогала советом, он — все остальное»

«€ 80 чистой экономии. Поддон превратился в домик на дереве для кошки. Главное, что кошке понравилось»

«Облезлый, но крепкий стул обшила и покрыла черным лаком»

«Сшила сумки из футболок из секонд-хенда за копейки. Благодаря специальным швам и подкладке сумки выдерживают 12 кг»

«Очень жаль выбрасывать удобную пляжную сумку, у которой сломалась молния. Вставила новую за $ 1, причем не распарывая старую»

«У меня нет лампы для геля-лака, так что я собрала ее из подручных материалов»

«Вообще обычно в уборке я со всем справляюсь тряпками. А если приходится брать бумажное полотенце, тогда я просто отрываю нужный мне кусочек, а остальное запихиваю в рулон»

«На нашей свадьбе весь декор, кроме цветов, был из комиссионных магазинов или магазинов на Facebook»

«Платье осталось еще с 1953 года. Оно сделано из французского кружева шантильи, и бабушка очень этим гордилась».

Эти прикроватные мониторы пациентов сделаны, кажется, из старых телефонов. Возможно, так дешевле и проще, чем делать новые с нуля

«Наконец работающий совет из Pinterest. И не нужны большие траты. Использовала банки из-под соуса и солений, наклеила нужные этикетки для окошка, окрасила — и вуаля»

«Чтобы отпугивать кроликов в саду, использую колготки с шерстью хаски»

«Сшила шопер из мешка из-под риса. Слоники так запали в душу, что пришлось делать, хотя и не особо умею»

Что можно сделать со старыми резиновым перчатками? Да все что угодно

А из сломанного каркаса кровати можно соорудить детскую кухню