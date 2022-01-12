19 горемык, которые теперь даже не заикнутся об этом вашем ремонте

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Ремонт — настоящее испытание на прочность. Прочность нервной системы, брачных уз и кошелька. Тем не менее все мы сталкиваемся с необходимостью что-то менять в наших жилищах или даже строить их с нуля.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем о всех прелестях ремонта, как и эти 19 бедолаг.

«Так, IKEA, у меня недобор деталей. В комплекте должно быть 2 мужика»

«На 60 лет мама решила подарить папе... ремонт»

Остались последние штрихи. Посудомойка и холодильник встали отлично!

Ох уж эта эстетика ремонта

«Новенькая плитка в нашей квартире»

«У нас в офисе подходит к концу ремонт. Не знаю, кто писал эти комменты, но я его фанат»

«Попытался снять кондиционер. Он висит так уже 10 часов»

«Сегодня был первый ремонтный провал: плитку положили горизонтально, а не вертикально, как я просила. Тик на пол-лица вошел в чат»

Новогодние украшения, когда у тебя ремонт

Немного не рассчитали, бывает, что уж

«Я смотрю, в соседнем отделении что-то пошло не так»

«Мы переделываем кухню, ванную и туалет. Строители ушли на день и не поставили ни одной раковины»

«3 часа клеили обои, а они уже отходят»

«Кое-что ремонтировал и не мог найти свои защитные очки. Вот где они были все это время»

«Отклеил дешевое зеркало, а под ним обнаружил еще одно, приклеенное к стене»

«Обновили ванную, и теперь не получается поставить светильник по центру»

«Буду присылать это фото тем, кто пишет: „Ну как ремонт? Квартирку-то обставила?“»

«Ободрали панели со стен и обнаружили странную кнопку. Нажали, и тут на весь подъезд поднялся гул из шахты лифта, а сами лифты перестали работать»

Когда стиральная машина начала ремонт без тебя: из-за ее вибрации отвалилась часть плитки в ванной