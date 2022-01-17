19 фраз, услышав которые профессионалы ничего не скажут, но много чего подумают

Практически у каждого человека, который работает с людьми, есть список фраз, раздражающих до невозможности. Это вопросы, просьбы, комментарии клиентов, которые мастер своего дела слышит регулярно, понимая, что ответить одновременно достойно и цензурно крайне затруднительно.

Мы в AdMe.ru оценили стрессовые ситуации, которые возникают во время общения с клиентами у представителей разных профессий, и еще раз убедились в том, что нам с читателями очень повезло.

Швея

Репетитор

Врач

Юрист

Грумер

Воспитатель

Кассир

Тренер

Продавец одежды

Системный администратор

Парикмахер

Продавец продуктов

Официант

Дизайнер

Консультант в книжном магазине

Мастер маникюра

Кондитер

Дизайнер интерьера

Учитель