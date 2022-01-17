19 фраз, услышав которые профессионалы ничего не скажут, но много чего подумают
Практически у каждого человека, который работает с людьми, есть список фраз, раздражающих до невозможности. Это вопросы, просьбы, комментарии клиентов, которые мастер своего дела слышит регулярно, понимая, что ответить одновременно достойно и цензурно крайне затруднительно.
Мы в AdMe.ru оценили стрессовые ситуации, которые возникают во время общения с клиентами у представителей разных профессий, и еще раз убедились в том, что нам с читателями очень повезло.
Швея
Репетитор
Врач
Юрист
Грумер
Воспитатель
Кассир
Тренер
Продавец одежды
Системный администратор
Парикмахер
Продавец продуктов
Официант
Дизайнер
Консультант в книжном магазине
Мастер маникюра
Кондитер
Дизайнер интерьера
Учитель
А какая фраза клиентов (пациентов, учеников и т. д.) вызывает бурю эмоций у вас?
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