19 фотосравнений, в которых слова излишни. Все и так ясно как день

Порой нам сложно уследить за тем, как что-то меняется, — настолько постепенно происходят все изменения. Как сложно иногда, придя с парикмахерской, где только подровнял кончики, доказать, что вообще что-то делал. А порой слова бывают лишними, ведь одного взгляда достаточно, чтобы увидеть, как изменились любимые ботинки, которые носили годами. Или как смотрится кольцо на похудевшем человеке.

Мы в AdMe.ru любим сравнивать все на свете, поэтому приходим в восторг, когда визуально все выглядит так просто и понятно.

«Ботинки, которые я ношу каждый день с 2014 года, и только что купленные такие же»

«Я похудел более чем на 45 кг за последние полтора года, и мой палец стал меньше на 2 размера»

Серое небо и солнечный денек. Фотографии сделаны в одно и то же время из поезда, просто с левой и правой стороны

500 упакованных шелковых лепестков и они же, но россыпью

Новая когтеточка для котейки и старая, которую использовали последние 3 года

Разница — всего 6 месяцев использования

«Как меняется вид после того, как снимаешь очки»

У вас в глазу есть камера? © Breezezilla_is_here / Reddit

Если бы! Если вы заблокируете фокус камеры своего телефона, удерживая перед ней очки, можно получить такой кадр. © JayRose252 / Reddit

Оттенки кленового сиропа, сваренного за 1 сезон

Как меняется лицо после качественного татуажа бровей

«Мой прогресс в астрофотографии за 5 лет»

«Сосед годами кормил голубей в одном месте»

«Мой отец каждый день надевал одну и ту же обувь, и вот как загорели его ноги»

«Давний ожог на моем пальце не пачкается»

Растение так выросло всего за месяц

Некоторые виды дерева светятся под ультрафиолетовой лампой

Такой же выключатель, тот же производитель. 85 лет спустя

Разница между сгоревшей лампочкой и новой

«Вот как мой кофе со сливками разделился на слои»

Выглядит как кофейная версия торта «3 шоколада». © im-royally-f***d / Reddit

За 45 минут до церемонии и во время нее. Все-таки у природы хорошее чувство времени