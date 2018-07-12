19 фотографий, на которых где-то определенно затаился подвох
Мы все так заняты своими делами, что давно научились не обращать особого внимания на то, что происходит у нас буквально под носом. Но стоит только немного присмотреться, и можно обнаружить, как много комичного и абсурдного нас окружает: кто-то считает ветчину отличным фоном для демонстрации маникюра, другой купает в бассейне любимую собачку в пластиковом контейнере, а кому-то, чтобы стать звездой интернета, достаточно опубликовать селфи, не подумав.
AdMe.ru приглашает вас ненадолго отвлечься от своих дел и вместе разобраться, что же на самом деле происходит на этих кадрах.
Простые летние радости должны быть доступны каждому
Когда кот в семье тоже добытчик
Когда попытка привлечь к себе внимание привела к неожиданному результату
Срочно звоните в Ватикан: случилось чудо!
«Библия. Подписанное издание».
Это почти как забить гол в свои же ворота
Когда твой самый любимый человек на свете — это ты сам
«Она моя королева». «Он мой король».
Кажется, он тут еще долго просидит
«Эта остановка больше не эксплуатируется».
Пенал, который вводит окружающих в заблуждение
Элегантный способ послать обидчиков на дороге
«Засранец».
Иногда желание продемонстрировать свежий маникюр заходит слишком далеко
Когда ты самый модный на тусовке
— Когда долг отдашь?
— 39 июня, уже отметил в календаре!
Какой-то утиный дрифт
Когда твоя вторая половинка — подушка
«В нашем офисе обои с изображением леса. Интересно, сколько времени потребуется моему боссу, чтобы заметить мое дополнение?»
«Никакой дождь не помешает нашим планам»
«Зашел в лифт и долго искал 8-й этаж»
«Моя младшая сестра надела майку с британским флагом на празднования Дня независимости Америки, потому что это единственная вещь, которая подходила по цветам»
«Это единственная красно-бело-синяя майка, которая у меня есть».
Тот случай, когда интерьеру твоей ванной достается больше внимания, чем твоим аппетитным формам
А у вас сразу получилось понять, что же не так на этих фотографиях?
Фото на превью yusefabedeen / twitter