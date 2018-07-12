19 фотографий, на которых где-то определенно затаился подвох

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Мы все так заняты своими делами, что давно научились не обращать особого внимания на то, что происходит у нас буквально под носом. Но стоит только немного присмотреться, и можно обнаружить, как много комичного и абсурдного нас окружает: кто-то считает ветчину отличным фоном для демонстрации маникюра, другой купает в бассейне любимую собачку в пластиковом контейнере, а кому-то, чтобы стать звездой интернета, достаточно опубликовать селфи, не подумав.

AdMe.ru приглашает вас ненадолго отвлечься от своих дел и вместе разобраться, что же на самом деле происходит на этих кадрах.

Простые летние радости должны быть доступны каждому

Когда кот в семье тоже добытчик

Когда попытка привлечь к себе внимание привела к неожиданному результату

Срочно звоните в Ватикан: случилось чудо!

«Библия. Подписанное издание».

Это почти как забить гол в свои же ворота

Когда твой самый любимый человек на свете — это ты сам

«Она моя королева». «Он мой король».

Кажется, он тут еще долго просидит

«Эта остановка больше не эксплуатируется».

Пенал, который вводит окружающих в заблуждение

Элегантный способ послать обидчиков на дороге

«Засранец».

Иногда желание продемонстрировать свежий маникюр заходит слишком далеко

Когда ты самый модный на тусовке

— Когда долг отдашь? — 39 июня, уже отметил в календаре!

Какой-то утиный дрифт

Когда твоя вторая половинка — подушка

«В нашем офисе обои с изображением леса. Интересно, сколько времени потребуется моему боссу, чтобы заметить мое дополнение?»

«Никакой дождь не помешает нашим планам»

«Зашел в лифт и долго искал 8-й этаж»

«Моя младшая сестра надела майку с британским флагом на празднования Дня независимости Америки, потому что это единственная вещь, которая подходила по цветам»

«Это единственная красно-бело-синяя майка, которая у меня есть».

Тот случай, когда интерьеру твоей ванной достается больше внимания, чем твоим аппетитным формам

А у вас сразу получилось понять, что же не так на этих фотографиях?