19 фотографий, при просмотре которых в вашей голове точно промелькнет мысль: «Ух ты, крутая идея»

Вокруг нас множество людей, в головах которых рождаются всевозможные идеи и мысли о том, как сделать нашу жизнь ярче и комфортнее. И когда их планы воплощаются в реальность, то у окружающих вертится в голове только одна фраза: «Круто придумано». Ничто другое не придет на ум при виде, например, торгового центра в Токио, стилизованного под итальянский городок, или кресел-качалок в аэропорту Майами.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы вокруг нас чаще встречались подобные круто исполненные идеи.

1. «В моем местном торговом центре эскалатор превратился в горку»

2. Детализированные мини-диваны и кресла в магазине, благодаря которым можно выбрать и заказать мебель на свой вкус

3. Это торговый центр в Токио, который выглядит как итальянский город. Он находится внутри здания с имитацией голубого неба

4. «В толстовке моего коллеги через шнурок продеты наушники»

5. В этой тележке для покупок есть место, на котором дети могут стоять, пока родитель ее катит

6. В международном аэропорту Майами есть кресла-качалки

7. Чтобы не рубить это дерево для проведения линии электропередачи, его вырезали вот так

8. Огромные часы на холме видны по всему городу. Александра, Новая Зеландия

9. Эта клавиатура имеет встроенный съемник для клавиш

10. На этой тесной парковке есть мягкие барьеры между местами, чтобы люди случайно не ударили дверью соседнюю машину

11. «К моей коробке с пазлами прилагалась подставка»

12. Эта гаражная дверь выкрашена так, чтобы выглядеть как книжная полка

13. Это стулья из старых автозапчастей

14. В Турции есть автоматы, которые отсыпают корм бездомным животным каждый раз, когда в них бросают перерабатываемые отходы

15. «Наша больница оставила старый фасад и построила новое здание вокруг него»

16. «К моим новым ботинкам прилагался брелок, чтобы убирать камни и грязь из протектора»

17. Этот магазин в Швеции бесплатно раздает сыр моцареллу с истекающим завтра сроком годности

Там написано: «Бесплатно! Забирайте целые коробки, столько, сколько сможете унести». © Malawi_no / Reddit

18. Это томатный соус в емкости, которую потом можно использовать как стакан

19. «В нашей местной библиотеке есть рабочие места с кроватками, где детки могут вздремнуть или поиграть, пока вы работаете»