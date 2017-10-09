19 фотографий, которые обманут ваше зрение самым наглым образом

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Как часто вы видите в случайных предметах самые различные образы, начиная с белки Скрат и заканчивая Трампом? Не волнуйтесь, с вами все в порядке. Это всего лишь разновидность зрительной иллюзии, известная как парейдолия. AdMe.ru собрал 19 фотографий, на которых за обычными предметами скрывается нечто большее.

1. Просто орех, который Чубакка. Листайте дальше

2. А этого кроху обожают все

3. Не в обиду Вуди Харрельсону...

4. Знаменитый британский астрофизик тоже многим мерещится

5. То ли сало, то ли...

6. Джек Николсон уже не тот, но улыбка все та же

7. Белка из «Ледникового периода»

8. А помните эту сцену из фильма? Кто-то явно не может выкинуть ее из головы

9. Булочки для самых ленивых

10. Его можно не любить, но не видеть его в урне...

11. Где бы вы еще увидели акулу из «Немо», как не в каньоне Антилопы?

12. Если бы принцесса Лея была креслом и любила вкусно поесть...

13. Донателло, а где остальные трое?

14. Гитлер-чайник

15. Казалось бы, просто булочка с корицей

16. Немного магии, и дорожный конус превращается...

17. Облако Йода выглядит так

18. У кого-то на заднем дворе притаился Рафики из «Короля Льва»

19. Цветы выглядят как люди на музыкальном фестивале