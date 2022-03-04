19 фотографий, на которых вроде нет ничего такого, но это пока вы не прочтете подписи к ним

Reddit — один из самых посещаемых веб-сайтов в интернете, на котором пользователи публикуют миллионы фотографий на разную тематику. И среди них часто встречаются такие снимки, которые здорово расширяют кругозор посетителей сайта. А есть такие фото, которые хочется разглядывать особенно внимательно только после прочтения подписи к ним.

Именно такие фотографии мы в AdMe.ru решили показать вам в этот раз. И наверняка после просмотра этого поста вы узнаете для себя кое-что новенькое.

1.

«Сегодня вот что нарисовал на снегу. Черная точка на стебле — это я».

2.

«Наша собака очень старая и вот как ест из миски свою еду. А все потому, что она слепа на правый глаз».

3.

«7 лет назад этот валун, лежащий возле моего дома, был целым, а на его верху в неглубокой грязи росло маленькое деревце».

4.

«Эти огромные кристаллы соли выросли в пакете с соевым соусом в моей лапше. Пакет лежал нетронутым больше полугода. Тот кристалл, что слева, в длину примерно 8 мм».

5.

Левую тарелку несколько раз в неделю мыли в посудомоечной машине на протяжении 10 лет. Правой пользовались лишь изредка.

6.

«При рубке дров нашли вросшую в дерево пару очков».

7.

Это передние резцы бобра.

8.

«Я стою рядом с деревом, вырванным с корнем. У меня рост 188 см».

9.

«Эта улитка приняла трещину в раковине за отверстие и теперь ползает вот так».

10.

«Обручальное кольцо моего дедушки. Он не снимал его более 50 лет, до самой смерти».

11.

«Моя собака столько раз бегала по одному и тому же участку лестницы, что оставила следы».

12.

«Моя бабушка упаковала апельсин дедушке на обед, а он забыл его съесть. Сейчас этому фрукту 35 лет! Апельсин полностью полый и почти неразрушимый».

13.

Кажется, что на этой велосипедной дорожке видны солнечные лучи, но на самом деле это песок.

14.

«Эти качели находятся посреди поля».

15.

«Я собираю концы своих ниток, оставшихся после шитья, и помещаю их в эту банку. И так на протяжении примерно 5 лет».

16.

Это старое надгробие на кладбище.

17.

«2 года назад во время утренней прогулки на обочине дороги я увидела промокший от дождя фотоальбом в коробке. Любопытство взяло верх надо мной, и я открыла его. Каждая страница была полностью заполнена селфи одной женщины примерно в одной и той же позе».

18.

На холоде газировка просачивается сквозь стенки стакана из полистирола.

19.

«Столько обмылков за 24 года собралось в доме моих бабушки и дедушки. И это только одна из ванных комнат».