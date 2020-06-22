19 фотографий, которые вызывают острое желание вернуться в детство прямо сейчас

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Современным детям и молодежи трудно понять, почему нам так нравится музыка из 90-х и 00-х или как здорово найти в «Киндер сюрпризе» именно того бегемотика, которого так долго ждал. Люди постарше еще помнят, с каким удовольствием собирали свой альбом с марками или распаковывали новенький фотоаппарат. Все это вы найдете в данной статье. А в бонусе мы приготовили для вас кое-что необычное, но способное пробить на слезу, так что аккуратно, мы предупреждали.

Мы в AdMe.ru решили ненадолго вернуть наших читателей в детство или юность — то золотое время, когда деревья были большими и все еще ожидало впереди.

«Недавно нашла открытку „на деревню дедушке“. Судя по содержанию, написано в октябре-ноябре 1989 года»

Коллекция марок с флорой и фауной

«Я в 2003 году прикупил вот эту „лошадку“, и она отлично работает до сих пор»

Будильник GE, который, казалось, был у всех

«Разбирала антресоли и нашла такой привет из детства: киндер-коллекции из 90-х»

«В рабочем состоянии. Только контакты экрана уже кое-где „подсохли“ — не все сегменты светятся»

Это точно!

«Это малая часть, лень лезть на антресоли. Еще есть марки, открытки, удивительные пуговицы. Как подумала: зачем я это храню?»

Ностальгия

«Делаем ремонт на старой квартире. Разбираю антресоли и нахожу эту неприметную коробку. Открыл ее и чуть не прослезился»

Когда вам покажется, что на флешке мало места, вспомните про дискету

«Приехал недавно к родителям. У отца на столе лежит красненький альбом. Я сразу узнал его»

«Копался недавно в летней кухне, перебирал старые вещи, и тут...»

«Обожал эту игру. Умом понимаешь, что лучшие участки — розовые. А все равно все отдашь за „Электросилу“»

А ведь раньше это кучу денег стоило

Так выглядел комплект «Зоркий-4 / 4K», только с завода

Самодельный рейтинг игр для Dendy 25-летней давности

У вас тоже была такая?

«Эври найт ин май дримс ай си ю, ай фил ю...»

Бонус: детство, юность и реальность

Детство, двор, шахматы. Попалась мне в руки книжка о шахматах с прекрасными картинками. Там были так замечательно нарисованы баталии, изображены рыцари, которые обозначали шахматные фигуры, там было столько всего интересного. Короче, докопался до родителей, чтобы научили играть. Сказано — сделано. И я, мелкий шкет 6 лет от роду, подсаживаюсь к старичкам, чтобы посмотреть, как играют, да и сам надеюсь в игру напроситься. Напросился, сыграл. И весьма, наверное, удачно сыграл. Следующий день: я дома, папа своими делами занят, я сам с собой в шахматы играю. Звонок в дверь, папка идет открывать. На пороге стоят два дедка очень интеллигентного вида. У обоих шахматные доски под мышками. И тот, что посолиднее, говорит: «А Павел Николаевич поиграть выйдет?» © volchek1024 / Pikabu

Сегодня я слушал песни нулевых годов, «Сплин», «Би-2» и плакал. Это была юность беззаботная, и все еще живы. Когда ты в палатке под проливным дождем ждешь выступления своей группы и тебе не холодно, потому что ты не один и палатка не твоя, а девочки, которую ты встретил тут, и вам тепло вдвоем. Вы наслаждаетесь друг другом, а потом бежите слушать про мир, который больше не услышит ваши юные смешные голоса. А потом вы обещаете друг другу писать в ICQ. А потом ты едешь в поезде домой. А потом пленка быстро перематывается, и вот ты старый, сидишь у окна. И вроде ты всего добился, чего хотел, и жена твоя рядом, и детей спать уложил, денег у тебя навалом. А хочешь туда, обратно в болото рок-фестиваля, в объятия той девчонки, лица которой ты уже и не помнишь, и будущего, которого ты еще не знаешь. © nandrew / Pikabu

Зашел в магазин, купил все, что было нужно. Решил олднуть и на кассе спрашиваю: «Есть у вас жвачка по рублю?» — «Да, есть, 2 рубля». © MrKrause / Pikabu