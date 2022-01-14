19 доказательств того, что порой наши собственные глаза нам нагло врут

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Чтобы мы попусту не разглядывали всякую ерунду, наш мозг и глаза могут нас обманывать: игнорировать детали или автоматически ассоциировать увиденное с чем-то ранее знакомым. Этот подход практичен ровно до тех пор, пока не увидишь что-то наподобие шедевров из нашей сегодняшней подборки.

Многие из этих фотографий даже редакторов AdMe.ru в ступор вогнали. Не сомневаемся, что и вам придется несколько раз глаза протереть, прежде чем все осмыслите.

Лапок не пять

Рядом с левой задней лапой лежит хвост. Правая — под передними.

«Верите или нет, но в этих банках одинаковое количество варенья»

«Я долго разглядывала, прежде чем понять, что это собака, а не одеяло»

«Это обычная корова. Ее зовут Берта»

«На самом деле у него все нормально с лапками»

«Кажется, что телефон сильно поврежден, но на нем просто отражается часть люстры»

«Я сначала подумала, что дело в зеркале»

«Меня чуть кондратий не хватил, когда я увидела это на полу»

Крошечный котик в раковине? Или это ванна?

«Просто у меня большая мраморная ванна, кран 30 см и кошка обычного размера».

«Я слишком долго не мог понять, почему это фото находится среди тех, что обманывают наши глаза»

Колеса велосипеда на месте, они просто грязные.

«Мне показалось, она вылезает из наземного портала»

«После долгих лет экономии я наконец купил дом»

«Это я с ребенком на руках»

Это жуткое белое существо с большой головой при рассмотрении оказывается песиком, мило вставшим на задние лапы

«Моя лампа одновременно и за телевизором, и перед ним»

«Подруга кормит антилопу. Если внимательно посмотрите, то за головой можно разглядеть и другие части тела»

Это не гигантская упаковка чая. Просто стол видно, а пол — нет

Две кошки или кошка с двумя хвостами?

Может показаться, что остров летает в небе, но нужно обратить внимание на его отражение