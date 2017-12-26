19 уроков от мастеров тонкого искусства забивать на все
Как часто мы уделяем внимание вещам и событиям, которые этого не стоят. Не можем уснуть и тратим все свои нервные клетки. А ведь есть люди, которые научились не заморачиваться по пустякам и получать удовольствие от любых жизненных ситуаций.
AdMe.ru сделал подборку фотографий, где можно почерпнуть несколько уроков здорового (и не очень) пофигизма. Посмотрите, что-то вполне пригодится в новом году.
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А вы встречали людей, которые удивляют своей невозмутимостью и пофигизмом? Поделитесь с нами, что вышло из этой встречи.
Фото на превью unknown author / reddit