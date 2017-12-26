19 уроков от мастеров тонкого искусства забивать на все

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Как часто мы уделяем внимание вещам и событиям, которые этого не стоят. Не можем уснуть и тратим все свои нервные клетки. А ведь есть люди, которые научились не заморачиваться по пустякам и получать удовольствие от любых жизненных ситуаций. AdMe.ru сделал подборку фотографий, где можно почерпнуть несколько уроков здорового (и не очень) пофигизма. Посмотрите, что-то вполне пригодится в новом году.

Если готовиться к экзаменам под водой, никто не увидит, как ты плачешь

Прикупил квартиру в новостройке — строители оставили сюрприз

Коротко об экологии в одном из районов Новосибирска. У местных жителей шикарное чувство юмора

Когда подрезал инструктора, а он просто позвал друзей

Н — невозмутимость. Урок от Бена Аффлека

Каждый заслужил такой Adblock

А это обычные будни интроверта

В любой ситуации просто наслаждайся мороженкой

Следующие фотографии в теге «ноги» не нуждаются

Когда ты третий лишний, но тебя это не сильно волнует

Всего лишь арбуз на голове, ничего особенного

Живи мечтой — отличное пожелание к Новому году от мастера пофигизма

Как-то страшновато за людей, или Дом на Рублевке

В Новокузнецке не парятся с масштабом события. Сказали отпраздновать установку мусорного бака — сделано

Плевать, что ты уже взрослый. Ты все еще можешь ездить в корзине для покупок

150 оттенков серого — асфальт в стиле печворк

Этот парень просто охлаждается в компании с лучшим другом

Машинист увидит шланг, трамплин, разгонится и перепрыгнет. Плевое дело

Кота не проведешь

А вы встречали людей, которые удивляют своей невозмутимостью и пофигизмом? Поделитесь с нами, что вышло из этой встречи.