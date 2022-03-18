19 фотографий, которые доказывают, что размер имеет значение
Синий кит, пирамида Хеопса, секвойя — можно до бесконечности перечислять то, что всегда поражало людей своими размерами. Но бывает и так, что вещи нетипичных размеров встречаются не только в справочниках, но и в обычной жизни. И тогда пройти мимо, не сфотографировав их, чтобы показать друзьям, просто не получается.
AdMe.ru собрал фотографии, которые сделали люди, столкнувшись с чем-то неожиданно большим.
«Родители попросили присмотреть за их собакой на выходных»
- Собака? Я думаю, вы имели в виду медведя. © Sadahige / Reddit
- Похоже, ты сел на его место, а пес подумал что-то вроде этого: «Ну, я все равно сюда сяду». © DetectiveLennyBrisco / Reddit
Лимона хватит на целый год чаепитий
Работники шиномонтажа скатали вот такой шар из этикеток от новых шин
«Урожай с дедушкиного огорода»
«По дороге на работу я увидел такую огромную гусеницу»
«Бабушка удачно сходила за грибами»
«Самый длинный футбольный стол, что я видел»
«Сфотографировал своего пса рядом с самым большим воланом в мире»
Самый большой карандаш в мире в Городском музее в Сент-Луисе. А рядом лежит обычный — для сравнения
Песочный замок в Дании
Так выглядит зуб самой большой когда-либо существовавшей акулы — мегалодона
«Нашел большой ледяной алмаз у дороги, а рядом моя зажигалка для масштаба»
«У нашего школьного учителя такое вот огромное сверло по металлу»
«У моего сына невероятно длинный большой палец»
- Из него выйдет хороший пианист. © Flashy_Ice2460 / Reddit
«Я нашла мотылька, который даже не помещается у меня на ладони»
- Можно сказать, это бегеМотылек. © Armand_Pahner / Reddit
«Я собрал самый большой в мире пазл из 54 000 деталей»
Наверное, прошли тысячи лет, прежде чем кактус вырос до таких размеров
Художник собрал самый большой в мире шар из 52 000 скрепок весом почти 20 кг
Когда носишь обувь 40-го размера, а потом видишь на полке кроссовки 52-го размера
А с какими гигантскими вещами сталкивались вы?
Фото на превью Staccato_Star / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 фотографий, которые доказывают, что размер имеет значение
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