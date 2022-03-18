19 фотографий, которые доказывают, что размер имеет значение

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Синий кит, пирамида Хеопса, секвойя — можно до бесконечности перечислять то, что всегда поражало людей своими размерами. Но бывает и так, что вещи нетипичных размеров встречаются не только в справочниках, но и в обычной жизни. И тогда пройти мимо, не сфотографировав их, чтобы показать друзьям, просто не получается.

AdMe.ru собрал фотографии, которые сделали люди, столкнувшись с чем-то неожиданно большим.

«Родители попросили присмотреть за их собакой на выходных»

Собака? Я думаю, вы имели в виду медведя. © Sadahige / Reddit

Похоже, ты сел на его место, а пес подумал что-то вроде этого: «Ну, я все равно сюда сяду». © DetectiveLennyBrisco / Reddit

Лимона хватит на целый год чаепитий

Работники шиномонтажа скатали вот такой шар из этикеток от новых шин

«Урожай с дедушкиного огорода»

«По дороге на работу я увидел такую огромную гусеницу»

«Бабушка удачно сходила за грибами»

«Самый длинный футбольный стол, что я видел»

«Сфотографировал своего пса рядом с самым большим воланом в мире»

Самый большой карандаш в мире в Городском музее в Сент-Луисе. А рядом лежит обычный — для сравнения

Песочный замок в Дании

Так выглядит зуб самой большой когда-либо существовавшей акулы — мегалодона

«Нашел большой ледяной алмаз у дороги, а рядом моя зажигалка для масштаба»

«У нашего школьного учителя такое вот огромное сверло по металлу»

«У моего сына невероятно длинный большой палец»

Из него выйдет хороший пианист. © Flashy_Ice2460 / Reddit

«Я нашла мотылька, который даже не помещается у меня на ладони»

«Я собрал самый большой в мире пазл из 54 000 деталей»

Наверное, прошли тысячи лет, прежде чем кактус вырос до таких размеров

Художник собрал самый большой в мире шар из 52 000 скрепок весом почти 20 кг

Когда носишь обувь 40-го размера, а потом видишь на полке кроссовки 52-го размера