19 фотографий, к происходящему на которых приложил руку случай

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Говорят, случайности не случайны, и этому есть целый ряд подтверждений — герои нашей статьи, которые успели поймать эти кадры. К примеру, яркая радуга, которая появилась из-за отражения аквариума, или фото двоих влюбленных, которые совершенно не хотели, чтобы их тень была похожа на Спанч Боба.

Редакция AdMe.ru восхищена этими снимками случайностей, которые завораживают с первого взгляда.

Просветление пришло к нему туманным днем

«Моя сестра сделала это фото с кофе, когда стол пошатнулся»

Кототабурет готов

Тайная встреча людей в красных клетчатых рубашках состоялась в Портленде

Лучи солнца прошли сквозь аквариум — и появилась такая радуга

«Листья на этом дереве остались только под фонарем»

История о том, как кот смог превратиться в ворона с помощью одного удачного поворота головы

Когда хотели милое фото с любимой, а получилась тень Спанч Боба

Когда пришла твоя очередь представлять доклад, а ты не можешь найти свою презентацию

«Помогите».

Природное творчество тоже бывает случайным

Разводы в краске выглядят как кот, который лапой пытается достать рыбку

Водитель этого автомобиля нашел свое место под солнцем

Когда у друга неожиданно появляется квест для тебя

Перья этой птицы выглядят волшебно в лучах солнца

Кажется, что это айфон, а не вода в ванной

Эта машина явно чем-то недовольна

Природные минералы, которые больше похожи на пиццу, чем на камни

Машина стоматолога зимой выглядит вот так

«Мы с подругой прогуливались по лесу и увидели этот радужный бассейн»

А в вашем фотоархиве есть кадры, в создании которых поучаствовал случай?