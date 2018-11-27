19 фотографий, к происходящему на которых приложил руку случай
Говорят, случайности не случайны, и этому есть целый ряд подтверждений — герои нашей статьи, которые успели поймать эти кадры. К примеру, яркая радуга, которая появилась из-за отражения аквариума, или фото двоих влюбленных, которые совершенно не хотели, чтобы их тень была похожа на Спанч Боба.
Редакция AdMe.ru восхищена этими снимками случайностей, которые завораживают с первого взгляда.
Просветление пришло к нему туманным днем
«Моя сестра сделала это фото с кофе, когда стол пошатнулся»
Кототабурет готов
Тайная встреча людей в красных клетчатых рубашках состоялась в Портленде
Лучи солнца прошли сквозь аквариум — и появилась такая радуга
«Листья на этом дереве остались только под фонарем»
История о том, как кот смог превратиться в ворона с помощью одного удачного поворота головы
Когда хотели милое фото с любимой, а получилась тень Спанч Боба
Когда пришла твоя очередь представлять доклад, а ты не можешь найти свою презентацию
«Помогите».
Природное творчество тоже бывает случайным
Разводы в краске выглядят как кот, который лапой пытается достать рыбку
Водитель этого автомобиля нашел свое место под солнцем
Когда у друга неожиданно появляется квест для тебя
Перья этой птицы выглядят волшебно в лучах солнца
Кажется, что это айфон, а не вода в ванной
Эта машина явно чем-то недовольна
Природные минералы, которые больше похожи на пиццу, чем на камни
Машина стоматолога зимой выглядит вот так
«Мы с подругой прогуливались по лесу и увидели этот радужный бассейн»
А в вашем фотоархиве есть кадры, в создании которых поучаствовал случай?
Фото на превью dhruveishp / Reddit