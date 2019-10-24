19 вещей и животных, габариты которых вышли из-под контроля

40 2 29 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Перспектива порой может сыграть злую шутку. Например, детеныш аллигатора хоть и выглядит малышом, но в объективе камеры обычно кажется все же грозным хищником. До того момента, пока его размеры не сравнят, например, с зубом его родителя. Вот тогда-то все и встает на свои места.

AdMe.ru отыскал фото, при взгляде на которые все вопросы о реальных габаритах вещей и «персонажей» отпадают сами собой.

1. Детеныш крокодила в сравнении с зубом взрослой особи

2. Чем в Нью-Йорке кормят крыс?!

3. Авокадо с фермы в Южной Флориде

4. Гигантская летучая лисица, обитающая в тропических лесах на Филиппинах

5. Белый гриб — переросток

6. Лось в сравнении с машинами

7. Действительно королевские креветки

8. Пирамида в Гизе, если посмотреть снизу

9. Дорожные знаки могут быть по-настоящему огромны

10. Всего лишь корень имбиря

11. Бассейн на курорте Сан-Альфонсо-дель-Мар в Чили

12. Древний кактус в Национальном парке Аризоны

13. Бабочка Attacus atlas

14. Дерево Генерала Шермана, бьющее все рекорды по объему и массе

15. Океаническая рыба манта в сравнении с дайвером

16. «Меня попросили поделиться капустой весом 30 кг»

17. Окаменевший аммонит, которому более 150 млн лет

18. Hudson Yards, торговый центр на Манхэттене

Бонус: такой вид открывается с высоты 4 км над уровнем моря

Приходилось ли вам вживую видеть что-то или кого-то невообразимо больших размеров? Какие впечатления у вас остались?