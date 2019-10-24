19 вещей и животных, габариты которых вышли из-под контроля
Перспектива порой может сыграть злую шутку. Например, детеныш аллигатора хоть и выглядит малышом, но в объективе камеры обычно кажется все же грозным хищником. До того момента, пока его размеры не сравнят, например, с зубом его родителя. Вот тогда-то все и встает на свои места.
AdMe.ru отыскал фото, при взгляде на которые все вопросы о реальных габаритах вещей и «персонажей» отпадают сами собой.
1. Детеныш крокодила в сравнении с зубом взрослой особи
2. Чем в Нью-Йорке кормят крыс?!
3. Авокадо с фермы в Южной Флориде
4. Гигантская летучая лисица, обитающая в тропических лесах на Филиппинах
5. Белый гриб — переросток
6. Лось в сравнении с машинами
7. Действительно королевские креветки
8. Пирамида в Гизе, если посмотреть снизу
9. Дорожные знаки могут быть по-настоящему огромны
10. Всего лишь корень имбиря
11. Бассейн на курорте Сан-Альфонсо-дель-Мар в Чили
12. Древний кактус в Национальном парке Аризоны
13. Бабочка Attacus atlas
14. Дерево Генерала Шермана, бьющее все рекорды по объему и массе
15. Океаническая рыба манта в сравнении с дайвером
16. «Меня попросили поделиться капустой весом 30 кг»
17. Окаменевший аммонит, которому более 150 млн лет
18. Hudson Yards, торговый центр на Манхэттене
Бонус: такой вид открывается с высоты 4 км над уровнем моря
Приходилось ли вам вживую видеть что-то или кого-то невообразимо больших размеров? Какие впечатления у вас остались?
Фото на превью moskvitinagram / instagram