19 фотографий, авторам которых выпал тот самый единственный шанс на миллион

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Удача — барышня капризная, не улыбающаяся всем подряд. Но есть особая категория людей, которым везет по жизни больше, чем остальным. Это проявляется в приятных мелочах, удивительных сюрпризах и в ситуациях, когда сердце уходит в пятки от ужаса, но неожиданно все заканчивается хорошо.

AdMe.ru собрал 19 фотографий, авторы которых удачливы до неприличия.

1. Сорвал банановый джекпот

2. Глядя на бассейн с мороженым, понимаешь, что сотрудникам этой компании чертовски повезло с работой

3. «Нашел волшебника в пачке с желейными медведями»

4. Долларовая купюра с таким серийным номером просто обязана приносить удачу своему владельцу

5. У девушки в этот день звезды сошлись как надо — судя по тому, как совпали дата и время на ее чеке

6. Много вы знаете счастливчиков, у кого между оконными рамами живет такая милота?

7. «Купил билет в эконом-класс, а летел как ВИП-персона»

8. Один из тех редких случаев, когда бургер оказался точь-в-точь как в рекламе

9. «Я нашел это письмо в бутылке на острове Флореана на Галапагосских островах»

10. Парень нашел этот сейф в старом особняке, который он реставрировал. Мы еще не знаем, есть ли там что-то внутри, но фантазия неустанно рисует сюжеты из мультфильма про дядюшку Скруджа

11. Владельцу машины неслыханно повезло. 2 раза подряд

12. Просто выдавить тональный крем на спонж и обнаружить милого котика. Ну не чудо ли?

13. Этому мужчине очень повезло с женой. Она подарила ему на 40-летие то, о чем он мечтал с 8 лет

14. Если в руках два 4-листных клевера, то шанс неудачи равен нулю

15. Рыба в данном случае, похоже, шла в подарок

16. «Я получил полный бак газа за $ 3 просто потому, что кто-то не очень хорошо разбирается в десятичных дробях»

17. Владельцу кота удалось поймать умопомрачительный кадр, на котором его питомец как будто кричит: «Это Спа-а-рта-а-а!»

18. Подруга во время своего девичника наткнулась на Пола Маккартни и Джеймса Кордена

19. У этого парня тоже настоящий звездный улов: Бенедикт Камбербэтч и Роберт Дауни — младший